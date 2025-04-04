Какие кустарники помогут защитить дом от сглаза и порчи

С древних времен люди верили в особую силу растений, способных преобразовывать негативную энергию в позитивную. Некоторые кустарники считаются мощными оберегами, защищающими дом и приносящими счастье его обитателям.

Лещина (орешник) традиционно считается защитным растением. В старину её использовали как оберег от молний и злых чар. Славяне обходили колыбель младенца зажжёнными прутьями лещины для защиты от негативной энергии. Это растение особенно покровительствует искренним и открытым людям.

Можжевельник действует как природный «фильтр» от негативных воздействий. Рекомендуется высаживать его перед домом и периодически сжигать его хвою для очищения пространства. Растение не только защищает от порчи и сглаза, но и способствует укреплению ауры, развитию интуиции и обретению спокойствия.

Шиповник символизирует мир и любовь в доме. Этот кустарник с позитивной энергетикой не только охраняет семейное благополучие, но и приносит пользу здоровью благодаря своим плодам.