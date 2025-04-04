Учимся сажать астры правильно

Посадить астры без промаха, так, чтобы каждое семечко взошло, — реально. Главное — соблюдать технологию посева и следовать нескольким секретам при уходе.

Пошаговая инструкция:

Начните с выбора свежих семян (срок годности не более 2 лет) — старые теряют всхожесть на 70%. Подготовка грунта — смешайте садовую землю с песком и торфом (2:1:1), пролейте кипятком или раствором марганцовки. Обработка семян — замочите на 12 часов в стимуляторе роста. Правильный посев — раскладывайте семена пинцетом с интервалом 2–3 см, присыпая слоем песка 0,5 см. Условия прорастания — накройте стеклом, поддерживайте +18...+20 °C.

Два главных секрета:

используйте только нижний полив (через поддон);

пикируйте при появлении двух настоящих листьев.

При таком подходе всхожесть достигает 95%. Для раннего цветения сейте в апреле, для осеннего — в конце мая прямо в грунт.