Агроном назвала простой рецепт спасения рассады

Как напомнила эксперт, самое главное условие для хорошего развития сеянцев – рассадный грунт с добавлением перегноя и минеральных удобрений. А таком достаточно гуминовых кислот для роста растений. Проблемы начинаются, если при пикировании использовался покупной грунт из кислого торфа. Даже если на упаковке написано «Грунт раскисленный», очень часто это не соответствует действительности.

© VN.ru

«Бывает так, что мы пикируем рассаду, и после этого она замирает и совсем не хочет расти. Мы должны чувствовать растение – если оно приобрело такой тёмный синий цвет, не хочет расти, не развивается корневая система, это первый признак того, что у вас кислый грунт», – объяснила Людмила Шубина.

Самое главное средство скорой помощи в таком случае – кальциевая селитра. По словам Людмилы Шубиной, им должны запастить все огородники, которые выращивают рассаду на своих подоконниках.

«В кальциевой селитре содержится азот и очень важный элемент – кальций, который способен раскислять грунты. Чайную ложку селитры размешиваем в 3 литрах воды и этим раствором поливаем пару раз, но не сразу после пикировки, а спустя дней 10. Такой удобрительный полив кальциевой селитрой очень полезен. Рассада начинает зеленеть, хорошо развивается корневая система, и к периоду высадки она набирает и корневую, и зелёную биомассу», – сообщила агроном.

Ранее Людмила Шубина рассказала, как спасти яблони после мышиных зубов.