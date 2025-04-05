Почему у собак две пары усов

Вы замечали, что у собаки усы не только на морде, но и на подбородке? Это не случайность, а важный инструмент выживания!

Длинные вибриссы над глазами и на морде работают как радар: улавливают колебания воздуха, помогая ориентироваться в темноте. Короткие усы на подбородке действуют как датчики касания, точно определяя форму и расстояние до предметов.

Кроме того, вибриссы передают информацию о температуре, влажности и даже эмоциях. Например, дрожание усов может сигнализировать о стрессе.

Две пары усов — это эволюционное преимущество, делающее собак более ловкими и уверенными. Теперь вы знаете: усы — не просто украшение, а настоящий супернабор!

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