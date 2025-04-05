Ваш питомец смотрит в стену? Тревожный сигнал, требующий срочной помощи

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Если ваша кошка или собака внезапно начинает пристально смотреть в стену, уперевшись взглядом в одну точку, это может быть симптомом опасных неврологических нарушений. Такой признак требует срочной помощи и визита к ветеринару.

Назван симптом, при котором питомца надо отвести к ветеринару
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О чем говорит этот симптом:

  • Гидроцефалия (водянка мозга) — особенно часто встречается у щенков и котят карликовых пород.
  • Эпилептический припадок — животное не реагирует на раздражители, хотя кажется бодрствующим.
  • Отравление — при интоксикации ядами или лекарствами.
  • Черепно-мозговая травма — если симптом появился после падения или удара.
  • Онкология мозга — у пожилых животных.

Чем это опасно:

  • развитие необратимых неврологических нарушений;
  • риск внезапной смерти при прогрессировании состояния;
  • потеря зрения и координации.
  • Особенно тревожно, если к «стенному взгляду» добавляются слюнотечение, судороги или неестественные движения головой.

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