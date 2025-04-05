Назван симптом, при котором питомца надо отвести к ветеринару

Ваш питомец смотрит в стену? Тревожный сигнал, требующий срочной помощи
Если ваша кошка или собака внезапно начинает пристально смотреть в стену, уперевшись взглядом в одну точку, это может быть симптомом опасных неврологических нарушений. Такой признак требует срочной помощи и визита к ветеринару.
О чем говорит этот симптом:
- Гидроцефалия (водянка мозга) — особенно часто встречается у щенков и котят карликовых пород.
- Эпилептический припадок — животное не реагирует на раздражители, хотя кажется бодрствующим.
- Отравление — при интоксикации ядами или лекарствами.
- Черепно-мозговая травма — если симптом появился после падения или удара.
- Онкология мозга — у пожилых животных.
Чем это опасно:
- развитие необратимых неврологических нарушений;
- риск внезапной смерти при прогрессировании состояния;
- потеря зрения и координации.
- Особенно тревожно, если к «стенному взгляду» добавляются слюнотечение, судороги или неестественные движения головой.
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