Назван симптом, при котором питомца надо отвести к ветеринару

Если ваша кошка или собака внезапно начинает пристально смотреть в стену, уперевшись взглядом в одну точку, это может быть симптомом опасных неврологических нарушений. Такой признак требует срочной помощи и визита к ветеринару.

О чем говорит этот симптом:

Гидроцефалия (водянка мозга) — особенно часто встречается у щенков и котят карликовых пород.

Эпилептический припадок — животное не реагирует на раздражители, хотя кажется бодрствующим.

Отравление — при интоксикации ядами или лекарствами.

Черепно-мозговая травма — если симптом появился после падения или удара.

Онкология мозга — у пожилых животных.

Чем это опасно:

развитие необратимых неврологических нарушений;

риск внезапной смерти при прогрессировании состояния;

потеря зрения и координации.

Особенно тревожно, если к «стенному взгляду» добавляются слюнотечение, судороги или неестественные движения головой.

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