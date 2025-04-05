Как дать новую жизнь старой мебели

Старая мебель может стать стильным элементом интерьера, если проявить немного фантазии. Вот несколько простых способов превратить потертый комод или стул в уникальную вещь.

Для начала снимите старое покрытие — используйте шлифмашинку или наждачную бумагу. Затем попробуйте одну из этих идей: покраска в яркий цвет с эффектом потертости, декупаж салфетками с красивым рисунком, отделка тканью или обоями.

Необычно смотрится мебель, украшенная деревянными рейками или резными элементами. Старый стол можно преобразить, заменив столешницу на стеклянную или сделав мозаику из битой плитки.

Не выбрасывайте — творите! Даже простая покраска ножек стула в контрастный цвет может полностью изменить его облик.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.