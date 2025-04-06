В ГД разъяснили, сколько животных можно держать на даче

Законодательных ограничений на количество животных на дачном участке не существует, но нужно исходить из принципа адекватности, заявил ТАСС депутат Госдумы от "Единой России", председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
«К сожалению, такого закона, в котором было бы написано, что на одном земельном участке можно содержать одного пса, двух кошек и десять куриных голов, не существует», — пояснил он в ответ на вопрос, регулируется ли как-то число животных, в том числе собак, для жильцов обычных СНТ.
Поэтому, продолжил Чаплин, "каждый раз при оценке максимально возможного количества живности на участке приходится отвечать на совершенно другие вопросы".
«Если речь идет о кошках и собаках: содержание такого количества животных позволяет использовать участок по целевому назначению? Не является ли садовый участок местом для размещения приюта или зоогостиницы? Если речь идет о сельскохозяйственных животных: является ли такое количество животных необходимым для собственных нужд семьи? Обеспечиваются ли санитарные, ветеринарные правила содержания животных?» — рассуждает депутат.
При этом, подчеркнул он, во всех случаях права соседей не должны нарушаться владельцами животных. Это касается запаха, лая, контроля за животными.