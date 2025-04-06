Что можно посадить в дачных теплицах в начале апреля

Многие дачники потирают руки: снега на участках не осталось и в помине, пора открывать «сажательный» сезон. Но от посадок в непрогревшуюся почву толка не будет. Однако выход есть. Те, у кого на участке есть теплицы, пусть и неотапливаемые, уже могут кое-что в них посадить в расчете на ранний урожай. О том, какие культуры можно посадить в теплице уже сейчас, «ВМ» рассказывает биохимик и дачница с 30-летним стажем Екатерина Попова.

© Вечерняя Москва

Прежде чем приступить к посадкам, необходимо подготовить почву в теплице. Во-первых, прорыхлить и выровнять. Во-вторых, как следует «напоить». Обратили внимание, какая сухая в теплице земля? Чтобы «разбудить» ее после зимы, необходимо пролить ее горячей водой, примерно по паре ведер на квадратный метр. Дайте воде впитаться, а потом приступайте к посадкам.

Самым разумным будет посев морозоустойчивых культур, которым не навредят небольшие ночные заморозки, если таковые еще случатся (а никто нам не обещает, что этого не произойдет). Я сажаю в начале апреля в теплицу свеклу — для получения ранней зелени, которую можно использовать для приготовления борщей, добавлять в салаты. Сажаю с запасом, чтобы потом, когда придет время посадки овоща в открытый грунт, у меня уже была готовая рассада свеклы, останется только переселить ее из теплицы в грядку. Кстати, пересадку эта культура переносит легко — дачники, которые выращивают свеклу на рассаду на подоконниках, это знают.

Обязательно посадите в теплицу раннеспелые сорта редиса, у меня это: «18 дней», «Французский завтрак» и «Селеста f 1». Урожай сможете собирать уже дней через 25 после всхода семян.

Отлично подойдут для ранней посадки в теплице такие культуры, как рукола (всходит дружно, растет быстро), различные сорта салатов — только не кочанные, а листовые, быстрорастущие. Шпинат, посеянный в тепличную грядку, тоже отблагодарит вас быстрым урожаем.

Можно посадить лук-севок на зелень. Сажайте луковицы поплотнее друг к другу, чтобы не занимать много места.

Как разместить посадки в теплице так, чтобы позже, когда надо будет высаживать в нее рассаду помидоров, перцев и баклажанов, не оказалось, что их законное место занято какими-то «самозванцами»? Я сажаю редис, шпинат, свеклу, руколу и салаты по самому краю грядок — так, чтобы к моменту высадки основных культур «второстепенные» их не притесняли. Единственным исключением является укроп: вот ему придется отвести отдельное место, лучше в уголке теплицы, с самого края грядки, где он, когда дорастет до зонтиков, не будет мешать другим культурам.

Техника посева семян в тепличные грядки немногим отличается от их посадки в открытый грунт: прорыхлили бороздки в пролитой горячей водой почве, посадили семена, присыпали сухим грунтом, уплотнили почву. Затем я ставлю на грядку дуги, на которые набрасываю белый лутрасил. Если у вас есть пленка, используйте ее. И не забывайте регулярно поливать свои посадки — лучше теплой водой, ну или хотя бы комнатной температуры. Ну и ждите урожая первых весенних витаминов.

Не забыть подкормить тюльпаны

Первая подкормка (когда проклюнулись) — 20 г аммиачной селитры на 1 кв. м. В это же время можно использовать зольный раствор (1 стакан золы на ведро воды).

Вторая подкормка (на этапе появления первых бутонов) — 20 г аммиачной селитры, 10 г мочевины и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. В этот период растения также нуждаются в подкормке бором (1 г порошка борной кислоты на 10 л воды).

Третья и четвертая подкормки (во время цветения и через 1,5 недели после его окончания) — 30 г суперфосфата и 15 г калийной селитры на 1 кв. м.

Весенняя ревизия участка

В каком бы идеальном состоянии вы ни оставили свой участок осенью, по весне, с открытием сезона, все равно найдется чем заняться. Начните с ягодных и цветочных кустарников: посмотрите, нет ли на кустах смородины, крыжовника и метельчатой гортензии веток, практически лежащих на земле? Вооружитесь секатором или сучкорезом и попрощайтесь с такими: толку от них все равно не будет.

Внимательно осмотрите почки на черной смородине: вдруг вы заметите среди них те, которые отличаются по форме от остальных: все — продолговатые, а эти — подозрительно круглые, как будто раздувшиеся. Вот с этими «подозрительными» не бойтесь попрощаться, безжалостно выломайте, а затем сожгите их. Эти кругляшки — признак поражения смородинным почковым клещом. Лечение от напасти только одно — по весне уничтожать больные почки вместе с непрошеными гостями.

Апрель для огородников — тот месяц, который во многом определяет весь сезон: это время посадок, лечения и защиты участка от многих бед. О том, что нужно успеть сделать до наступления активного тепла, «ВМ» рассказал биолог Михаил Краснов.