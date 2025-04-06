Эксперты рассказали, как рассчитать возраст кошки

Кошка по кличке Милли попала в заголовки газет после того, как отпраздновала свой 30-й день рождения, став самой старой кошкой в мире. Это событие вновь привлекло внимание к вопросу перевода кошачьих лет в человеческие годы.

© Чемпионат.com

Существует миф, что один кошачий год равен семи человеческим, но на самом деле соотношение сложнее. Первый год жизни кошки эквивалентен 15 человеческим годам, второй — ещё девяти. После этого каждый следующий год кошки равен четырём человеческим.

Так, трёхлетняя кошка соответствует 28-летнему человеку, а шестилетняя — 40-летнему. Важно понимать возраст кошки, чтобы вовремя реагировать на возрастные изменения и обеспечивать правильный уход.

Для определения возраста кошки, если точные даты неизвестны, можно ориентироваться на зубы, глаза, шерсть, мышцы и кости. Например, жёлтые пятна на зубах могут указывать на возраст около года-двух, а полное отсутствие зубов — на преклонный возраст (10–15 лет).