Зоотехник рассказала, что нужно знать о крысах как домашних питомцах

Если ваш ребёнок хочет завести домашнего питомца, обратите внимание на грызунов. Тульская служба новостей пообщалась с Викторией Чибисовой, зоотехником Тульского областного экзотариума. Она рассказала, что крысы могут стать верными друзьями, но перед выбором питомца важно учесть несколько моментов.

В качестве домашнего питомца можно выбрать любую крысу, даже если вы нашли её на улице. Но уличные особи могут быть переносчиками инфекций. Лучше приобрести декоративную крысу у заводчика или в зоомагазине, чтобы избежать заболеваний, таких как бешенство и лептоспироз. К тому же у декоративных грызунов уже есть генетическая предрасположенность к лояльности к человеку.

Крысы не требуют сложного ухода. Важно поддерживать чистоту в клетке, обеспечить доступ к воде и сбалансированному питанию. Они очень общительные и постоянно нуждаются в компании, поэтому им нужно уделять достаточно внимания. Если нет такой возможности — лучше завести пару, желательно однополую, чтобы избежать размножения.

Все крысы уникальны по характеру. Они очень умны и доверчивы, а ещё их можно дрессировать.

В природе существуют необычные породы крыс: дамбо с большими ушами, кудрявые и лысые — сфинксы, полностью лишённые шерсти.

Главный минус грызунов как питомцев — недолгий срок жизни, около трёх лет.

Декоративные крысы изначально разводились для участия в экспериментах, но благодаря им были созданы многие лекарства и проведены важные медицинские исследования.