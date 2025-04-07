Что такое неоклассика в интерьере и как в нее добавить дофамина?

Около 70% россиян предпочитают, чтобы их дома и квартиры были оформлены в духе неоклассики. Что это такое и почему именно это направление так популярно у наших сограждан? Дать ответ на этот вопрос, а заодно и советы, как разнообразить и сделать такой интерьер более интересным и индивидуальным, пытается Людмила Старченко, соучредитель бюро вдохновляющих интерьеров Premier Home.

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Символ безопасности и респектабельности

Неоклассицизм в России как направление в архитектуре и живописи возник в начале XX века, придя на смену утомительно излишней декоративности модерна. Как вид дизайна он основывается на классическом стиле, преобразованном с учетом изменений в моде, производстве и технологиях. Это стиль вне моды, его характеризует логика, симметрия, четкость, в нем грамотно соблюдается баланс классических традиций и современности.

Неоклассика особенно полюбилась людям, ценящим стабильность, комфорт и роскошь, такое пространство красноречиво свидетельствует, что его хозяин — человек солидный, консервативный и хорошо обеспеченный.

В других странах дело обстоит иначе. В Европе более всего любят ар-деко и скандинавский стиль, во Франции — прованс, в Америке ценится лофт, хай-тек, кантри. Даже по голливудским фильмам видно, что американцы предпочитают стильные, но сдержанные и простые интерьеры. Россияне же отличаются склонностью к имперскому шику: высоким потолкам, колоннам, огромным зеркалам, картинам в массивных золотых рамах — элитные квартиры наших соотечественников часто напоминают залы Эрмитажа.

В Арабских Эмиратах тоже любят великолепие и много золота в интерьере, но у них роскошь немного иная, с уклоном в ар-деко. Когда состоятельные россияне приезжают в ОАЭ, то выбирают самые дорогие и просторные виллы и апартаменты, чтобы чувствовать себя так же свободно, как на родине.

Наш человек любит категорию люкс и приставку «супер». Он хочет ремонт лучше, чем у соседа, приятеля или родственника. Ему нужна демонстрация высокого статуса, а неоклассика как раз дает это ощущение люкса, стабильности и защищенности. Она больше всего ассоциируется с роскошью и респектабельностью.

К сожалению, все это нередко приводит к неудачным результатам: аляповатым интерьерам в стиле «дорого-богато», захламленным большим количеством мебели и антиквариата помещениям, нелепым интерпретациям барокко в современных квартирах и т. п.

Для выстраивания сбалансированного пространства лучше всего обращаться к профессионалам. Они смогут создать уникальную территорию, где неоклассика будет в правильной пропорции сочетаться с элементами из других направлений, за счет чего в интерьере появятся неповторимые черты, и он будет актуален спустя годы.

Характерные черты неоклассики в дизайне

Базовые правила

Хотя неоклассика предпочитает внушительные пространства и высокие потолки, ее можно применять на любой площади. Просто в небольшой квартире мебели и декора должно быть соразмерно меньше. Для классических интерьеров характерна симметрия, а центр должен выделяться: это может быть телевизор, камин или консоль, а вокруг центра по оси расположены предметы мебели. Действует правило парных объектов: две одинаковые тумбы по бокам кровати, на каждой — по одинаковой лампе, два бра с обеих сторон от камина, два кресла рядом с журнальным столиком и т.п.

Цвета, формы и фактуры

В классическом стиле присутствуют все нежные оттенки: бежевые, кремовые, серые, пастельные, причем как теплые, так и холодные. Допускаются насыщенные акценты сложных цветов: глубокий синий, коричнево-серый, серо-синий, изумрудный с серым подтоном, бургунди, бордовый. И никакой кричащей дешевой пестроты.

Формы должны быть элегантные, четкие, благородные. Эффекта стабильности и надежности пространства дизайнеры добиваются за счет использования лаконичных конфигураций, ровных линий, прямых углов. Актуальны «фигуристые» формы светильников, чаще всего природные – в виде облаков, бутонов, коконов.

Предпочтение отдается натуральным материалам, гораздо реже применяются альтернативные, но и они обязательно качественные, с текстурой под природные.

Одной из классических фактур является травертин — натуральный камень, который уже две тысячи лет подряд используется как отделочный и до сих пор остается востребованным за счет своей прочности, долговечности и красоты. Одно плохо: он дорого стоит. Но его можно заменить керамогранитом с идентичным узором. Этот материал позволяет создать вечный интерьер — солидный и не приедающийся.

Полы, стены и потолки

Полы выкладывают из паркета, паркетной доски, мрамора, керамогранита с рисунком под мрамор. Узоры либо форматы раскладки паркета могут быть разными: палубная (универсальная и диагональная), елочка или сложной геометрии (ромбы, плетенка). Преобладающие оттенки — серо-коричневый и серо-бежевый или более насыщенные припыленные цвета (исключая желтые и рыжеватые).

В неоклассике превалирует классическое оформление: декоративная штукатурка, деревянные панели, обои — с растительным рисунком или тканевые. Неотъемлемым элементом отделки являются молдинги, которые удерживают классическую нотку и визуально подчеркивают высоту помещения.

Часто используются колонны, фрески, пилястры, арки, гипсовые розетки. Потолки могут быть как побеленными, так и натяжными (с матовой или сатиновой фактурой), украшенными лепниной и карнизами.

Мебель и декор

В неоклассику в первую очередь вписывается классическая мебель – с одним «но»: без излишней вычурности в виде элементов из стиля ампир, избытка позолоченных деталей, чрезмерно массивных или подчеркнуто старинных предметов. Гораздо актуальнее более современные и элегантные модели. Единственно неизменное требование — визуальная презентабельность интерьера, многослойность, дизайн в духе «невидимой» роскоши.

Но не за счет переизбытка хрусталя, золота и вензелей: лучше всего с этой задачей справляются натуральные материалы и использование мебели из лимитированных коллекций или культовых предметов от известных дизайнеров.

Неоклассика характеризуется множеством деталей, которые позволяют создавать дополнительный уют: банкетки, журнальные столики, пуфы, тумбы. А также много подушек на диванах, красивые шторы и покрывала, картины, постеры, вазы, статуэтки. Создавать многослойное пространство помогают разнообразные светильники: настольные лампы, бра, люстры, торшеры, композиции из свечей. Однако следует соблюдать меру, чтобы не превратить декорирование в захламление.

Интересный микс

Сегодня неоклассика все чаще сочетается с элементами из других направлений – пришло время смелых экспериментов. Дизайн отходит от строгих канонов, в тренде разнообразные сочетания, и неоклассика прекрасно микшируется с большинством стилей: минимализмом, современным, джапанди. Однако неконтролируемый «винегрет» из стилей может придать квартире непрезентабельный вид. В большинстве случаев без специалиста в этом деле не обойтись.

Многие дизайнеры выступают против чистой неоклассики — она порядком им приелась, бежево-белые однотонные интерьеры выглядят хоть и стабильными, но скучными. Дизайнерам хочется вносить в них цветовое разнообразие, внедрять новые элементы и делать их авторскими, неповторимыми. Совершенно уникальную обстановку можно создать с помощью смешения стилей и ярких акцентных решений в духе «дофаминового» интерьера — это один из последних трендов в оформлении.

Составляется он таким образом: берется в качестве основного один стиль и разбавляется элементами и деталями из другого. В неоклассику хорошо вписываются суперминималистичные диваны базовых моделей, современные стулья (например, с металлическими ножками), минималистичные бра и люстры.

Затем добавляется несколько темных деталей — ваз, прикроватных тумб. Такой прием придает интерьеру объем и создает ощущение наполненности, надежности. Для «дофаминового» стиля заимствуем яркое акцентное кресло или журнальный столик, подушки на диван, ковер. Можно подключать фантазию, выбирая то, что больше нравится — главное, чтобы территория, где вы проживаете, гармонировала с вашими принципами и вкусами, отражала вашу философию.

В связи с тем, что люди все чаще стремятся к обустраиванию жилищ под свои индивидуальные требования, в ближайшем будущем неразбавленную неоклассику начнут теснить с ее пьедестала интерьерные миксы и «дофаминовые» интерьеры. Мир дизайна разворачивается в сторону самовыражения — а значит, людям будет интересно все, что связано с творчеством и экспериментами, и первым делом они захотят модернизировать и обустроить «под себя» свои места обитания.

Но как бы ни хотелось разнообразия и своеобразия, нужно помнить о базовых правилах, которые остаются неизменными — во всяком случае, сегодня они все еще работают: чтобы интерьер всегда радовал, не нужно перебарщивать. Это касается и дизайнерских приемов, и цветов, и разных видов отделки и декорирования, и чрезмерного проявления фантазии. Дизайн призван оттенять красивую мебель, арт-объекты и предметы искусства. И он должен быть универсальным — таким, чтобы для его обновления вам не пришлось делать ремонт, а достаточно было поменять ковер, шторы, текстиль, светильники и негабаритную мебель.