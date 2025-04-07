Чем полезны лягушки на огороде

Не выгоняйте с огорода лягушек, они могут служить вам верой и правдой. Лягушки — лучшие природные защитники растений. Одна взрослая особь за лето съедает до 10 тысяч насекомых, включая слизней, комаров и гусениц.

Три главные причины создать лягушкам жилье на участке:

Экологическая альтернатива химии — сокращают численность вредителей без пестицидов.

Индикатор чистоты — поселяются только в экологически безопасной среде.

Польза для почвы — их деятельность повышает влажность и аэрацию грунта.

Чтобы лягушки задержались на вашем участке, для них можно сделать небольшое укрытие из досок и керамических горшков, наполненных водой. Главное, не переносите лягушек из других мест — они сами придут на подходящий участок.

Такое соседство сократит количество вредителей на 60–70% и создаст сбалансированную экосистему на вашей даче.