Чем полезны лягушки на огороде

Служат верой и правдой: названа главная польза от лягушек на огороде
Не выгоняйте с огорода лягушек, они могут служить вам верой и правдой. Лягушки — лучшие природные защитники растений. Одна взрослая особь за лето съедает до 10 тысяч насекомых, включая слизней, комаров и гусениц.
Три главные причины создать лягушкам жилье на участке:
- Экологическая альтернатива химии — сокращают численность вредителей без пестицидов.
- Индикатор чистоты — поселяются только в экологически безопасной среде.
- Польза для почвы — их деятельность повышает влажность и аэрацию грунта.
Чтобы лягушки задержались на вашем участке, для них можно сделать небольшое укрытие из досок и керамических горшков, наполненных водой. Главное, не переносите лягушек из других мест — они сами придут на подходящий участок.
Такое соседство сократит количество вредителей на 60–70% и создаст сбалансированную экосистему на вашей даче.