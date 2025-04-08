Как выбрать комнатную розу в горшке и правильно за ней ухаживать

Нежные, ароматные и эффектные комнатные розы идеально впишутся в любой интерьер и украсят подоконник как в городской квартире, так и в загородном доме. Однако репутация капризных цветов может отпугивать от роз не только начинающих любителей растений, но и опытных садоводов. Вместе с экспертами разбираемся, как ухаживать за розой в горшке в домашних условиях.

Наши эксперты:

Ольга Крупская - специалист цветочной базы "Империя цветов";

Евгения Кочурова - специалист цветочной студии Veresk;

Лариса Заморева - флорист-дизайнер компании Tim Flowers;

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Какие комнатные розы в горшках продают в магазинах

Патио

Это комнатные кустарники с обильным цветением, которые подходят тем, кто только начинает разводить комнатные розы. Этот сорт неприхотлив, он легко переносит небольшие ошибки в уходе. Розы цветут махровыми цветочками.

Элеонор

Высота куста достигает 30 сантиметров, диаметр цветков - до трёх сантиметров. Обычно розы сорта "Элеонор" имеют розово-коралловый оттенок и слабый аромат. В соцветии обычно 11-15 бутонов, которые распускаются приблизительно в одно время и цветут недолго, сезонно.

Фейри

Этот сорт имеет очень мелкие цветки, которые производят впечатление розового облака. Аромат бутонов напоминает мармелад. Цветёт сорт долго, имеет хорошую приживаемость и устойчивость к грибковым заболеваниям.

Бенгальская роза

Бенгальская роза, также известная как индийская китайская роза. Самый популярный в России сорт комнатных роз. Имеют разнообразный окрас, махровый цветок и длительный срок цветения. Обычно диаметр бутонов составляет от шести до восьми сантиметров, а высота куста может достигать 60 сантиметров. Бенгальские розы цветут долго, до девяти месяцев.

Кордана Микс

Специальный комнатный сорт чайно-гибридной розы вырастает только до 30 сантиметров и обладает крупными бутонами. Роза Кордана цветёт с мая до октября красным, розовым или белым цветом и практически не пахнет.

Беби Маскарад

Сорт сразу цветёт букетом, так как на одном кусте одновременно может распуститься несколько десятков цветков и соцветий. Бутоны напоминают чашечку и имеют махровую кромку. Сорт имеет уникальную особенность: в начале цветения лепестки имеют светло-лимонный цвет, а ближе к концу приобретают розовые оттенки, напоминающие акварель.

Оранж Триумф

Высота куста превышает 50 сантиметров, но бутоны у этого сорта маленькие, размером от трёх до пяти сантиметров. Лососево-красные цветки образуют соцветия, которые распускаются в мае-июне и держатся до октября. Аромат этого сорта чувствуется только на расстоянии метра.

Как правильно выбрать комнатную розу в горшке

Специалист цветочной студии Veresk Евгения Кочурова советует при выборе розы на прилавке смотреть на состояние её листвы. Для этого нужно аккуратно спустить упаковку вниз. Листва не должна быть сухой и осыпающейся, на ней не должно быть следов налёта или плесени.

Также, по словам эксперта, следует обратить внимание на бутоны - на них тоже должны отсутствовать признаки болезни.

Как ухаживать за розой в горшке в домашних условиях

Что делать сразу после покупки комнатной розы

Специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская рассказывает, как она ухаживает за своими комнатными розами:

"Когда я покупаю саженцы, я сразу заношу их в ванну, включаю самую горячую воду и резко обдаю ей все розочки. Они должны чуть-чуть постоять после этого. Да, листики на время скрутятся, но в этом нет ничего страшного".

После такой "шоковой терапии" следует пересадить розу в горшочек, лучше всего - в глиняный. На дно горшка нужно насыпать керамзит, гравёр или другие камушки, которые пропускают воду и предотвращают загнивание почвы.

После этого лучше поставить комнатную розу отдельно от других домашних цветов, чтобы она спокойно прошла адаптацию. Изоляция также исключает вероятность вместе с новым растением занести в квартиру вредителей из магазина.

Полив комнатной розы

Для комнатных роз в горшке необходим сбалансированный полив: из-за засухи растение может сбросить бутоны, а из-за перелива начнётся загноение корневины.

"Полив розы нужно проводить регулярно, но не слишком обильно, - рекомендует специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская. - Лучше поливать чаще, но меньшим количеством воды, чем редко, но большим".

Перед поливкой следует проверить влажность почвы пальцем: если верхний слой земли подсох, значит, пора поливать.

Совет эксперта Ольги Крупской

"Вода для комнатных роз должна быть мягкой, отстоянной. Можно поливать дождевой водой или водой от кондиционера - она очищенная. Такая вода будет благотворно влиять не только на комнатные розы в горшке, но и на другие растения, даже на экзотические".

Подкормка комнатной розы

"Удобрять грунт для комнатной розы лучше один раз в месяц, - советует Лариса Заморева, флорист-дизайнер компании Tim Flowers. - Удобрение должно быть с содержанием азота, железа, магния и цинка".

Подкормка необходима растениям в период активного роста и цветения - это весна, лето. Осенью и зимой подкормку следует сократить, потому что в холодное время года появляется риск пережечь корневину.

Можно использовать специальные комплексные минеральные удобрения для роз. Специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская также предлагает варианты "домашней" подкормки:

Добавить в воду немного меда или сахара. Это поможет растениям получить глюкозу, которая способствует росту, укрепляет корневую систему и стимулирует их цветение. Делать это часто нельзя, так как есть риск привлечь сладким мошек.

Подпитывать розы водой, оставшейся от промывания риса. Такая вода наполнена микроэлементами и может послужить хорошим удобрением.

Оптимальные условия для комнатной розы

Специалист цветочной студии Veresk Евгения Кочурова отмечает, что в квартирных условиях уход для горшечных роз разных сортов в основном одинаковый. Летом её можно поливать каждый день отстоянной водой комнатной температуры, зимой - два-три раза в неделю. При поливе листву розы в горшке можно опрыскивать водой из пульверизатора.

"Глиняный горшок с розой можно поставить в другой, более крупный горшок, и заполнить влажными гранулами или камушками, - советует специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская. - Это поможет создать поддерживать оптимальный уровень влажности воздуха вокруг растения".

Хотя комнатная роза - растение светолюбивое, она не любит прямых солнечных лучей - из-за них на листьях могут появиться ожоги. Нужно поставить цветок в нейтральное место с рассеянным светом. Идеальное место для него - это подоконник на южной стороне квартиры. Если же в комнате не хватает освещения, можно приобрести фитолампу. Такие лампы сейчас есть в квартирах многих городских садоводов.

Весной необходимо проводить санитарную обрезку. Это обязательный элемент ухода за комнатным растением. Больные ветки розы срезаются, иногда можно также подрезать верхушки побегов, чтобы стимулировать развитие новых стеблей.

Совет эксперта Ольги Крупской

"Для того, чтобы стимулировать цветение у розы, которая давно не цвела, нужно заставить растение испытать стресс. Например, можно перенести цветок с одного подоконника на другой и оставить его там на две недели, а затем вернуть на место".

Как правильно пересадить розу, купленную в магазине: инструкция, советы

Специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская предлагает такую схему пересадки растения:

Обдать цветок горячей водой в ванне из-под крана или душа;

Разрезать горшок, счистить с корневины землю. Промыть и оставить корневину в тазике на какое-то время. Для профилактики от вредителей можно добавить в воду каплю марганцовки;

Подсыпать в глиняный горшок специальный грунт для комнатных роз. Не стоит использовать ту же землю, что была в горшке в магазине: так появится риск занести вредителей в квартиру. Универсальный грунт для комнатных растений тоже не подойдёт: в нём будет неправильная кислотность и щёлочность. В результате растение уже через неделю может резко начать увядать, желтеть или сбрасывать бутоны и листья.

Флорист-дизайнер компании Tim Flowers Лариса Заморева также советует сразу после того, как роза отцвела, пересаживать её в новый грунт с добавлением песка, гумуса и торфа.

Болезни и вредители: какие бывают и как бороться

Самая распространённая проблема с комнатными розами - это мучнистая роса, белый налёт на листьях, вызванный грибковой болезнью. Другие болезни, которые вызывают грибки, - это рыжие или потемневшие пятна на листьях, плесень. Наилучшим решением будет купить противогрибковое средство для растений.

Также можно попробовать домашние средства от болезней цветов - например, специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская советует обработать листья раствором чесночного отвара. По её словам, чеснок не только хорошо отпугивает вредителей, но и укрепляет иммунитет розы.

Владельцы комнатной розы часто сталкиваются с такими вредителями, как тля, паутинный клещ, трипсы и розанные листовертки. Для того, чтобы избавиться от насекомых, нужно обработать растение инсектицидом. По возможности следует пересадить растение, чтобы исключить возвращение вредителей, оставшихся в земле.

Специалист цветочной базы "Империя цветов" Ольга Крупская делится хитростью: чтобы избавиться от вредителей, можно добавить в почву небольшое количество кориандра - его аромат отпугивает насекомых.

Почему комнатная роза может желтеть и сохнуть

Евгения Кочурова, специалист цветочной студии Veresk, отмечает, что не все проблемы с розами связаны с болезнями или вредителями.

"Обычно проблемы возникают из-за неправильного ухода. Появляются сухость листьев, плесень, загнивание корней".

Для того, чтобы предотвратить гибель растения, нужно поменять условия ухода - изменить полив, добавить освещения или увеличить температуру.

В случае, если листья комнатной розы начинают осыпаться, нужно проверить ствол растения или самые новые побеги. Если они выглядят чуть пожелтевшими или кажутся мягкими на ощупь, это означает, что растению не хватает микроэлементов и его следует подкормить.

Специалисты также предупреждают, что розы не любят, чтобы с ними стояли другие цветы. В таком случае этот вид растений начинает болеть, поэтому имеет смысл поселить комнатную розу в горшке в отдалении от других цветов.

Если комнатная роза в горшке начала сохнуть или желтеть, можно изменить условия ухода: попробовать переставить её в другое место, добавить специальное удобрение для горшковых роз.

Чтобы предотвратить пожелтение листьев, необходимо соблюдать основные правила ухода, - предупреждает флорист-дизайнер Лариса Заморева. - Для этого нужно следить за периодичностью полива и освещенностью, создать подходящий температурный режим, соблюдать график подкормок - не реже раза в месяц".