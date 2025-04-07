Как правильно составить рацион кошки

Ошибки при составлении рациона для кошки могут привести к серьёзным болезням. Вот что нужно учитывать, если вы хотите, чтобы ваш питомец прожил долго и счастливо.

© Ferra.ru

Мясо. Для выживания организм кошки нуждается в мясе. Поэтому в основе рациона должно быть очень качественное мясо или корм с мясными ингредиентами. Избегайте продуктов с большим количеством углеводов.

Таулин. Это незаменимая кислота, которая нужна для здоровья зрения, сердца, нервной системы. Получить её можно из мяса, рыбы, высококачественных кормов.

Рыба. Её давать можно, но не постоянно. Иначе у животного может возникнуть нехватка витамина Е, проблемы с щитовидной железой, отравление ртутью. Позволяйте есть рыбу кошке не чаше одного-двух раз в неделю.

Молоко. Большинство кошек страдают непереносимостью лактозы. Это может привести к проблемам с пищеварением. Выбирайте молоко без лактозы или специальное молоко для котов. Также учитывайте, что при регулярном употреблении молочных продуктов у питомцев могут развиться проблемы с пищеварением.

Контроль массы тела. Питомец должен регулярно взвешиваться. Это позволит избежать избыточного веса.

© Fusion Brain

Типы корма. Сухой корм помогает сохранить здоровье зубов, а влажный полезен для почек. В целом лучше сочетать оба варианта корма.

Чистая вода. У кошки должен быть всегда доступ к чистой и свежей воде. Для этого подойдёт проточная вода или фонтанчик с водой.

Опасные для здоровья продукты. Лук и чеснок могут привести к анемии, шоколад — к отравлению, авокадо — к нарушению пищеварения, виноград и изюм — к проблемам с почками.

Переход на новый корм. Осуществляйте это постепенно, то есть в течение 7−10 дней. Тогда у питомца не будет проблем с пищеварением.

Возраст и состояние здоровья. Котятам нужен рацион, содержащий много белков и жиров, взрослым кошкам — умеренное количество калорий, пожилым — диета, которая помогает поддерживать здоровье суставов, защищает от болезней сердца и почек, больным кошкам — питание по рекомендации специалиста.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.