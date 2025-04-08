В России разработали сервис электронных документов для собак

В Самарской области разработали технологию создания паспортов домашних животных. В ее основе - неповторимый узор на носу собаки, который остается неизменным с двухмесячного возраста и так же индивидуален для каждого пса, как отпечатки человеческих пальцев.

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Для создания цифрового паспорта, а именно он поможет хозяину защитить своего четвероногого друга от потери, кражи и многих других напастей, достаточно сделать фотографию его носа. Затем нужно добавить на специально созданный сайт информацию о животном: кличку, пол и возраст и сделанный снимок.

Разработчики нового проекта - резиденты технопарка "Жигулевская долина" и студенты Поволжского госуниверситета телекоммуникаций и информатики. В 2023 году команда выиграла грант Фонда содействия инновациям. Уже на этапе разработки и тестирования программа распознала 300 собачьих носов. А вновь запущенным сервисом только за последние дни успели воспользоваться несколько сотен самарцев. Чем больше будет данных в системе, тем больше шанс найти заблудившегося питомца.

"Появится информационная система, которая позволит быстро и точно идентифицировать животных по их носам. Потерянную собаку будет легче найти - любой прохожий увидит информацию о хозяине, как только сфотографирует найденного пса", - объясняет руководитель проекта, магистрант вуза Екатерина Киреева.

Узор на носу собаки так же индивидуален для каждого пса, как отпечатки человеческих пальцев

Следуя совету, а цифровой паспорт уже доступен на сайте dog-nose.ru для всех желающих, завела его на своего пса и автор этих строк. Хаски бегут чаще других собак (зов ездовой породы), так что лучше надеть на моего Грома что-то понадежнее кожаного ошейника.