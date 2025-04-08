Насколько опасно аномальное похолодание для садовых растений

Зима в России взяла реванш: в Москве — обильные снегопады и морозы до минус восьми градусов, в Калуге — град, а в Крыму — сильный порывистый ветер. А между тем многие растения из-за ранней весны уже начали цвести. О том, насколько опасными могут быть для плодовых деревьев и цветов такие температурные качели, aif.ru рассказал председатель московского союза садоводов, агроном Андрей Туманов.

Прежде всего эксперт отметил, что ситуацию не следует считать катастрофической.

«Ничего необычного не происходит. Весна в России никогда не бывает полностью предсказуемой. Заморозки наступают каждый год. Если вы садовод с опытом, то относитесь к ним как к нормальному явлению. Паника — удел новичков».

Самую серьезную угрозу подобные погодные аномалии могут представлять для цветущих растений. Если растение уже зацвело, то внезапно ударивший мороз может стать причиной гибели пестиков. Это означает, что в этом году растение не будет плодоносить, но поскольку ростовые почки остаются живыми, растение также выживет.

По словам эксперта, многие плодовые деревья способны переносить небольшое понижение температуры. Так, если на яблоне уже набухли почки, то критичной может оказаться ситуация, если столбик термометра опустится до минус 3 - 4 градусов. Однако если почки уже стали раскрываться, то цветки могут погибнуть даже при температуре минус 1,5 градуса.

Груши переносят похолодание до минус 3,5 градусов, почки смородины и крыжовника отличаются еще большей холодостойкостью — они могут выдерживать морозы до минус пяти градусов. А вот для цветов сливы и той же смородины губительными могут оказаться заморозки в пределах минус двух градусов.

Одной из наиболее устойчивых к низким температурам культур является жимолость: ее цветам не страшны морозы до минус семи градусов, а почки не погибнут, даже если температура упадет до минус 10.

Что касается цветов, то многие популярные у дачников виды — тюльпаны, нарциссы, розы — также отличаются холодостойкостью. Эти цветы способны выдержать понижение температуры до минус пяти градусов, а некоторые луковичные, например нарциссы, — даже до минус восьми.

Для гортензии крупнолистной губительной может оказаться похолодание до минус двух градусов, поэтому ее лучше оставить пока под укрытием. А вот метельчатая гортензия без проблем перенесет заморозки до минус пяти градусов, но только в том случае, если они будут кратковременными.

«Садоводы с опытом подходят к рискам с умом. Я всегда выращиваю рассаду в два раза больше — вдруг заморозки. Если все обойдется, раздаю лишнее соседям», — отметил Андрей Туманов.

Эксперт также добавил, что не следит за прогнозом погоды, а ориентируется на фактические метеоусловия: если на небе нет облаков и много звезд, значит, возможны заморозки. Если же на дворе влажно, морозов, скорее всего, не будет.

«Кто уже не первый год в огороде, относится ко всему спокойно. Бывают потери — они плановые. Все можно компенсировать: меньше яблок — больше морковки», — резюмировал Андрей Туманов.

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