Как выбрать идеальный стеллаж на кухню

Оглавление

© Unsplash

Какие бывают виды стеллажей для кухни

В чем преимущества и недостатки их использования

Какие материалы лучше выбирать

Где лучше разместить на кухне

Как можно задекорировать

Бонус: как сделать проект идеального стеллажа на кухню

Итоги

Какие бывают виды стеллажей для кухни

Прежде чем приступить к выбору стеллажа, разберемся, какие они бывают.

Форма

Сейчас на мебельном рынке представлен широчайший ассортимент мебели. Принимая решение о выборе, помните, что стеллажи должны вписываться в интерьер кухни не только по форме, но и по размеру. Чаще всего производители предлагают модели трех конфигураций:

Прямоугольные — классические стеллажи, устанавливаются вдоль стены или перпендикулярно ей. Чаще размещаются в просторном помещении или в кухне с нишей.

Стеллаж-стойка — каркасные модели, самые компактные и визуально легкие. Их, как правило, выполняют из дерева или металла.

Ступенчатые, или стеллажи-горки, внешне напоминающие лестницу.

Г-образные — занимают угол кухни и экономят пространство. Практичный вариант для небольших помещений.

П-образные — окружают рабочую зону с трех сторон. Такие стеллажи еще вместительнее.

Конструктивное решение

От этого параметра зависит удобство использования и внешний вид модели. Вот несколько видов таких стеллажей:

Модульные — состоят из секций, устанавливаются на пол, их конфигурацию можно изменить. Подойдут для тех, кто хочет время от времени обновлять интерьер на кухне.

Корпусные — модели с одним возможным вариантом сборки. Могут быть полностью открытыми или частично закрытыми — например, с дверцами или ящиками.

Передвижные — мобильные и компактные модели, могут быть оснащены колесиками. Удобны для хранения продуктов, часто используются на профессиональных кухнях.

Навесные — крепятся к стене. Отличное решение для тесного пространства. Если хотите сделать стеллаж для хранения посуды и банок со специями своими руками, выбирайте именно этот вариант.

Преимущества и недостатки стеллажей

Вот почему стеллажи все чаще предпочитают стандартным шкафам:

Большой выбор моделей. Легко подобрать стеллаж под любой интерьер.

Открытый доступ. Все предметы на виду, их легко взять и поставить на место.

Занимают мало места. Это особенно актуально для владельцев квартир-студий или жилья с маленькой кухней. А еще стеллажи визуально легкие и не загромождают пространство.

Низкая цена. Стеллажи, как правило, дешевле шкафов — для их изготовления требуется меньше материала.

Легкость сборки. Обычно они проще в установке, чем классические модели.

Но такие конструкции подходят не всем. Вот главные минусы:

Меньше защиты. Предметы быстро загрязняются, особенно на открытых полках. Также они могут испортиться от воздействия влаги и солнечных лучей.

Важно поддерживать порядок. Если вещи хранятся хаотично, стеллаж создает визуальный шум. А еще появляется необходимость подбирать только те предметы, которые гармонируют с общим стилем кухни.

Выше риск повредить вещи. Если дома есть дети или животные, они могут случайно уронить предмет с полки или стеллажа.

Менее вместительны, чем шкафы. Для тех, у кого много крупной посуды, такой вариант не подойдет.

Какие материалы лучше выбирать

Выбор материала для кухонного стеллажа зависит от стиля интерьера и условий в помещении. Для скандинавского стиля подойдет натуральное дерево светлых пород, МДФ, а также металл, покрытый белой или черной краской. В этом стиле уместны легкие каркасные конструкции или модульные стеллажи с открытыми полками.

Особенности стиля лофт — грубая текстура, открытые полки. Стеллажи на таких кухнях вполне уместны. В лофте предпочтительно использовать комбинацию металла, окрашенного в черный цвет, с необработанным или состаренным деревом.

Напольные деревянные стеллажи для кухни в классическом стиле, кантри и провансе делают из цельного массива высокого качества. Дверцы или ящики, если они есть, часто бывают выполнены со стеклянными вставками. Особенности моделей — элегантные, изящные формы, резные элементы. Для кантри и прованса подойдут деревянные стеллажи с коваными деталями и эффектом старины.

Для современного стиля и минимализма подходят металл, стекло, ЛДСП, МДФ. К особенностям можно отнести лаконичные формы, гладкие поверхности, минимум декора или полное его отсутствие. Для минимализма важно выбирать модели без видимой фурнитуры.

Если вам нужен стеллаж на профессиональную кухню, присмотритесь к моделям из алюминия или нержавеющей стали. Они долговечны и не боятся высокой температуры. Другие преимущества таких моделей — прочность, устойчивость к влаге и механическим нагрузкам, а также легкость в уходе.

Где лучше разместить стеллаж

Идеальное расположение зависит от типа и функций модели, а также от особенностей кухни. Один из вариантов размещения — над рабочей зоной. Настенные или напольные стеллажи идеальны для хранения посуды, круп и специй. При установке навесных моделей учитывайте высоту: полки не должны мешать приготовлению блюд и находиться слишком низко.

Отдельно стоящий напольный стеллаж на кухне можно установить перпендикулярно стене — тогда он будет выполнять функцию зонирования. Это уместно в квартирах-студиях, а также в случаях, когда кухня объединена с гостиной или столовой. Такие модели удобны для установки бытовой техники. На верхних полках можно разместить небольшой тостер или кофемашину, а внизу — более тяжелые предметы, например, хлебопечку и посудомоечную машину.

Если в кухне есть свободная ниша, установите в ней стеллаж — это идеальный способ рационального использования пространства. Используйте этот стеллаж для хранения продуктов в банках, посуды, бытовой техники или декора. Для ниш подойдут полки, модульные конструкции, а также передвижные стеллажи, которые удобно перемещать при необходимости.

Еще одно интересное решение — открытый стеллаж на кухне у окна. Это уместно для кухонь в стилях сканди или лофт. Обилие естественного света, который особенно приветствуется в этих направлениях, будет выгодно подчеркивать посуду и декор на открытых полках.

Наконец, удобно разместить мебель возле обеденной зоны. В этом случае под рукой будет все, что нужно для сервировки: посуда, салфетки, специи. Возле стола уместна и небольшая этажерка, и высокий стеллаж, как на фото.

Как можно задекорировать стеллаж

Стеллаж на кухне — это не только система хранения, но и элемент декора, который сделает интерьер уютнее и гармоничнее. Самый простой способ повысить уровень эстетики — разместить здесь красивую посуду. Еще можно использовать банки и контейнеры. Если хранить крупы, специи, макароны в стеклянных или керамических емкостях, стеллаж будет выглядеть аккуратнее. Для мелких предметов используйте лотки и корзины.

Подбирая декор, ориентируйтесь на стиль кухни. Для сканди подойдет посуда и контейнеры из стекла и дерева, а для лофта — темные металлические предметы и грубая керамика.

Еще один способ украсить стеллаж — растения в горшках. Пряные травы — мята, базилик, розмарин — эстетично выглядят и пригодятся в кулинарном творчестве. Можно поставить на полки декоративные растения в красивых керамических или плетеных кашпо. На кухне в стиле кантри хорошо смотрятся сухоцветы в бутылках или корзинах. Если в помещении мало света, выбирайте неприхотливые растения, например, хлорофитум или суккуленты.

На стеллаже или этажерке для кухни можно разместить керамические фигурки, скульптуры и другие предметы интерьера, подходящие к стилю помещения. Еще один способ декора — использование маленьких картин и постеров, оформленных в рамки. Для кантри и прованса будет уместен текстиль. Плетеные корзины, льняные салфетки, тканевые коробки добавят мягкости интерьеру. Красивые кулинарные книги и журналы сделают пространство уютнее.

На стеллаж можно повесить гирлянду или LED-ленту: освещение добавит настроения интерьеру. Еще на полках хорошо смотрятся декоративные свечи. Для большинства кухонь подходит теплый свет: он добавляет уюта. Но в стиле хай-тек или минимализм будет уместнее холодная температура.

Бонус: как сделать проект идеального стеллажа на кухню

В ассортименте магазинов не всегда есть идеально подходящая модель. Например, стеллаж для бытовой техники на кухню подобрать сложно: в наличии может не быть мебели с идеальным размером полок. В этом случае лучше спроектировать модель и сделать индивидуальный заказ. Визуализировать будущий стеллаж поможет сервис https://online-konstruktor-shkafov.ru/.

Вот простая инструкция, как сделать проект в этом конструкторе.

Укажите длину, ширину и высоту стеллажа. Они настраиваются в разделе «Параметры». Выберите материал фасада — в каталоге есть дерево разных оттенков. Также стеллаж можно покрасить в любой цвет. Продумайте наполнение. Расставьте полки, перегородки, ящики, горизонтальные и вертикальные штанги. На плане указаны все размеры, но их можно скрыть. Сохраните получившийся проект в формате JPG, PNG или PDF-файл.

Итоги

Выбор стеллажа для кухни зависит от площади и формы помещения, стиля интерьера, а также от того, что будет храниться на полках. Компактные навесные модели подойдут для небольших пространств, а вместительные корпусные и модульные конструкции — для просторных. Можно купить готовый стеллаж в магазине или сделать индивидуальный заказ по вашему проекту. Грамотное размещение и стильный декор сделают этот предмет мебели практичным и эстетичным.