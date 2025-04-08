Перечислены ошибки собаководов при обработке питомцев от насекомых

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что многие собаководы игнорируют обработку питомцев от блох и клещей и тем самым подвергают риску их здоровье.

«Некоторые владельцы не используют определённые средства защиты из-за того, что питомец не выходит гулять дальше двора многоквартирного дома, другие прекращают обрабатывать собак в конце лета, а кто-то слишком поздно начинает обработку, потому что думает, что средство подействует сразу», — объяснил специалист в разговоре с газетой «Известия».

По словам Голубева, внезапное похолодание — это не повод прекращать обработку от паразитов, а препараты такого рода имеют накопительный эффект и действуют постепенно.

Кинолог напомнил, что обработку животных следует начинать в феврале и проводить ежемесячно вплоть до ноября. Кроме того, собаку необходимо осматривать после каждой прогулки, а присосавшегося клеща нужно немедленно снять, так как чем дольше он находится на теле питомца, тем выше риск заражения.

Ранее орнитолог кандидат биологических наук Евгений Коблик в беседе с НСН рассказал, что весной нет необходимости подкармливать птиц.