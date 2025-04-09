Стилист Александр Рогов опубликовал фото интерьера квартиры
Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов впервые показал интерьер новой квартиры. Снимками он поделился в Telegram-канале.
Стилист впервые показал целиком интерьер новой квартиры с верандой. Яркий дизайн он дополнил необычной мебелью и техникой. Он также показал домашних питомцев.
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«Дома хорошо», — написал Рогов.
В начале марта Александр Рогов рекомендовал приобрести «кепку деда».
«Бренд Khaite пророчит популярность фетровых плоских кепок! Главное модное условие — это правильно носить: козырьком вперед и чуть надвигая на глаза. Подобные кепки советую поискать в шкафу у дедушки или на винтажных маркетах», — написал эксперт в своем блоге.
До этого Александр Рогов выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий программы «Модный приговор» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер брендов Prada и Miu Miu Миучча Прада.