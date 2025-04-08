Как вырастить плодоносящий инжир в квартире

В последние годы интерес россиян к выращиванию комнатных цветов только растет: по данным исследования, в 2024 году большинство россиян (83 процента) держали дома комнатные растения. И если фикусами, замиокулькасами и орхидеями уже никого не удивить, то есть оригинальный вариант — вырастить дома инжир. Да, его можно успешно проращивать в комнатных условиях, где при правильном уходе растение не только украсит интерьер, но и будет радовать вкусными и полезными плодами. «Лента.ру» рассказывает, как посадить инжир дома, какие условия ему необходимы и как добиться регулярного плодоношения.

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Что такое инжир

Инжир, также известный как фиговое дерево или смоковница (Ficus carica) — субтропическое растение, принадлежащее к роду фикус и семейству тутовых. В естественных условиях оно может достигать высоты 10 метров, образуя раскидистую крону с крупными резными листьями.

Цветет инжир необычно. Его цветки скрыты внутри грушевидного соцветия, называемого сиконий, и опыляются особым видом ос-бластофаг.

Плоды инжира, которые иногда называют «винной ягодой», на самом деле представляют собой разросшиеся соплодия, внутри которых находятся мелкие семена.

Строго говоря, инжир — это не ягода, не фрукт и не овощ. Правильно называть его соплодием

Инжир имеет сладкий вкус и сочную мякоть, может быть зеленого, желтого, фиолетового или почти черного цвета в зависимости от сорта. Он ценится не только за свои вкусовые качества, но и за полезные свойства: инжир богат витаминами, минералами и клетчаткой.

Несмотря на теплолюбивость, это растение удивительно адаптивно и способно расти в домашних условиях. Комнатный инжир — это компактное деревце или кустарник, которое редко превышает 2-3 метра в высоту. Его крупные, резные листья придают растению декоративный вид, а урожай инжира, созревающий в домашних условиях, ничем не уступает по вкусу тому, что выращен в саду.

Сорта домашнего инжира

Выращивание инжира в домашних условиях может превратиться в увлекательное хобби, также это возможность наслаждаться свежими плодами прямо с подоконника. При правильном уходе инжир начинает плодоносить уже на второй-третий год. Плоды созревают два раза в год — первый урожай поспеет на побегах прошлого года, а второй — на побегах текущего года.

Для выращивания инжира в комнатных условиях лучше выбирать самоопыляемые культурные сорта, так как они способны формировать плоды и созревать без участия насекомых.

Сочинский или Адриатический белый инжир

Этот сорт отличается светлыми, почти желтыми плодами с нежной и сладкой мякотью. Плоды среднего размера, идеально подходят для употребления в свежем виде. Хорошо адаптируется к комнатным условиям, устойчив к перепадам температуры и неприхотлив в уходе.

Солнечный

Сорт с яркими желто-зелеными плодами, которые обладают насыщенным сладким вкусом с медовыми нотками. Плоды крупные, сочные, с тонкой кожицей. Ценится за высокую урожайность и способность плодоносить даже в условиях недостаточного освещения. Подходит для начинающих садоводов.

Кадота

Американский сорт с зеленоватыми плодами и розовой мякотью. Плоды среднего размера, с плотной текстурой. Идеальны для сушки и консервирования. Сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к заболеваниям.

Далматский

Один из самых популярных сортов для домашнего выращивания. Плоды крупные, грушевидной формы, с желтовато-зеленой кожицей и красной мякотью. Вкус сладкий, с легкой кислинкой. Сорт известен своей морозостойкостью и способностью плодоносить дважды в год.

Фиолетовый Сухумский

Сорт с темно-фиолетовыми плодами и ярко-красной мякотью. Плоды средние, очень сладкие и ароматные. Ценится за декоративный вид и высокие вкусовые качества. Подходит для выращивания в небольших помещениях.

Черная миссия (Black Mission)

Деревце с фиолетово-черными плодами и красной мякотью. Среднего размера сладкие плоды с легким медовым привкусом по структуре напоминают пудинг. Отличается высокой урожайностью и устойчивостью к засухе.

Браун Турки (Brown Turkey)

В меру холодостойкий сорт с темными красно-коричневыми плодами и розовой мякотью. Плоды достаточно крупные и сладкие, с легкой терпкостью и небольшой кислинкой. Сорт известен своей неприхотливостью, устойчивостью к болезням и обильным плодоношением.

Уход за инжиром

Освещение

Инжир — светолюбивое растение, которому необходимо яркое, но рассеянное освещение. Оптимальное место для него — окна, выходящие на восток или запад. На южной стороне потребуется притенение от прямых солнечных лучей, особенно в летний период, чтобы избежать ожогов листьев.

Температура

Инжир предпочитает умеренно теплый климат. Летом комфортная температура для него составляет 2-25 градусов. В период покоя (обычно с ноября по февраль) температуру необходимо снизить до 8-10 градусов, чтобы растение могло отдохнуть и подготовиться к новому сезону плодоношения. Важно избегать резких перепадов температуры и сквозняков.

Полив и влажность воздуха

Инжир любит влагу, особенно в летний период, когда полив может требоваться практически ежедневно. Поливать нужно каждый раз, когда подсохнет верхний слой грунта. Однако зимой, когда растение находится в состоянии покоя, частоту поливов сокращают до одного раза в неделю-полторы, но важно следить, чтобы грунт не пересыхал полностью.

Также инжир нуждается в повышенной влажности воздуха, желательно разместить рядом с ним увлажнитель воздуха и регулярно опрыскивать листья теплой водой.

Почва и контейнер для инжира

Инжир предпочитает легкую, питательную и хорошо дренированную почву. Грунт должен состоять из дерновой земли, листового перегноя, торфа и песка в соотношении 2:2:1:1. Также можно использовать готовый грунт для цитрусовых или плодовых растений, добавив в него перлит или вермикулит для улучшения дренажа.

Для молодого растения подойдет горшок объемом 3-5 литров. По мере роста инжира его пересаживают в более крупные контейнеры, увеличивая объем на 2-3 литра каждый раз. Важно, чтобы горшок имел дренажные отверстия для отвода лишней влаги. Материал горшка может быть любым, но предпочтение стоит отдавать устойчивым емкостям, так как инжир со временем разрастается.

Удобрения

Для активного роста и плодоношения инжир нуждается в регулярных подкормках. С весны до осени вносить удобрения следует один раз в две недели. Подойдут комплексные минеральные удобрения с содержанием азота, фосфора и калия. В начале сезона можно использовать больше азота для роста листвы, а ближе к плодоношению — калийно-фосфорные удобрения для формирования плодов. Органические подкормки (компост, перегной) также полезны, но их следует применять умеренно.

Также для полива можно приготовить питательный раствор: разведите 3 грамма двойного суперфосфата в литре воды, прокипятите смесь в течение 20 минут, затем долейте кипяченой водой до первоначального объема и добавьте 4 грамма мочевины.

Формирование и обрезка

Обрезка необходима для формирования красивой кроны, стимуляции роста новых побегов и повышения урожайности. Лучшее время для обрезки — поздняя осень или ранняя весна, до начала активного сокодвижения. Удаляют сухие, слабые и загущающие ветви, а также укорачивают слишком длинные побеги. Верхушку прищипывают для стимулирования развития боковых побегов и на основном стволе оставляют три-четыре развитые ветки, остальные удаляют.

Период покоя

Зимой инжир может сбросить листья — это естественный процесс, связанный с периодом покоя. В это время нужно сократить полив и убрать растение в прохладное место. Весной, с увеличением светового дня и температуры, инжир снова начнет расти, а в мае появятся завязи будущих плодов.

Как размножать инжир

Инжир можно размножать несколькими способами: черенками, семенами и отводками.

Размножение черенками

Для черенкования подойдут как зеленые, так и одревесневшие побеги длиной 20-25 сантиметров с тремя-четырьмя почками. Интересно, что более зрелые черенки укореняются лучше, чем молодые. Таким способом размножения уже на второй год можно получить первые плоды.

1. Подготовка черенков:

Нижний срез сделать косым, отступив 1-1,5 сантиметра от почки, а верхний — ровным, на 1 сантиметр выше почки.

Поместить черенки в чистую холодную воду на 30 минут, чтобы вымыть млечный сок.

Затем замочить в растворе гетероауксина (1 таблетка на 1 литр воды) на 10-12 часов для стимуляции корнеобразования.

На нижней части черенка сделать несколько продольных надрезов — это ускорит появление корней.

2. Посадка черенков:

На дно горшка уложить слой мелкого керамзита, затем питательную почвенную смесь (листовой перегной, дерн и песок в пропорции 2:1:1) слоем 6 сантиметров.

Сверху насыпать прокаленный речной песок слоем 3-4 сантиметра, увлажнить его и сделать лунки.

Обмакнуть нижнюю часть черенков в древесную золу и аккуратно поместить в речной песок на глубину 3 сантиметра. Песок вокруг черенков уплотнить и слегка опрыскать водой.

Накрыть черенки полиэтиленовой пленкой или стеклянной банкой, поставить в теплое место.

3. Уход за черенками:

Поддерживать температуру 22-25°C и влажность около 90 процентов.

Песок должен быть постоянно умеренно влажным, но не переувлажненным.

Через 1,5-2 месяца черенки укоренятся, и их можно будет пересадить в отдельные горшки объемом 1 литр.

Укоренение в воде

Если нет возможности сразу посадить черенки в грунт, их можно укоренить в воде:

Погрузить концы черенков в воду на 3 сантиметра.

Менять воду каждые 2-3 дня, чтобы избежать загнивания.

Через 3-4 недели, когда появятся корни, пересадить черенки в горшки с грунтом и накрыть полиэтиленовыми пакетами.

Выращивание из семян

Если черенков нет, можно вырастить инжир из семян:

Посеять семена в смесь земли, перегноя и песка на глубину 2-3 сантиметра.

Накрыть горшки пленкой или стеклом и поддерживать температуру 25-27°C.

Всходы появятся через 2-3 недели. Когда сеянцы подрастут, надо рассадить их в отдельные горшки.

Размножение отводками

Если у взрослого инжира появились корневые отростки, их можно отделить и посадить в небольшие горшки. Накройте отводки пленкой и постепенно приучайте их к комнатным условиям, увеличивая время проветривания.

Болезни и вредители

Паутинный клещ

Микроскопическое насекомое, которое сложно заметить невооруженным глазом. Его присутствие могут выдать характерные признаки:

тонкая паутинка, оплетающая листья и побеги;

мелкие светлые точки или пятна на листьях;

постепенное пожелтение и засыхание листвы.

Паутинный клещ активно размножается в сухих и теплых условиях, поэтому чаще всего появляется зимой, когда работают отопительные приборы, или летом в жаркую погоду.

Методы борьбы

1. Повышение влажности:

регулярно опрыскивать листья инжира водой, так как клещ не переносит высокую влажность;

поставить рядом с растением емкость с водой или использовать увлажнитель воздуха.

2. Механическая обработка:

протереть листья мягкой губкой, смоченной в мыльном растворе (10 граммов хозяйственного мыла на 1 литр воды);

удалить сильно пораженные листья.

3. Применение инсектицидов:

использовать специализированные препараты, например «Фитоверм», «Актеллик» или «Неорон»;

опрыскивать ими всю крону 2-3 раза с интервалом 5-7 дней, чтобы уничтожить не только взрослых особей, но и их личинки.

Мучнистый червец

Мелкое насекомое, покрытое белым восковым налетом, напоминающим вату. Он селится на листьях, побегах и в пазухах, питаясь соками растения. Признаки заражения:

белые пушистые комочки на листьях и стеблях;

липкий налет, который может привести к появлению сажистого грибка;

замедление роста и увядание растения.

Методы борьбы

1. Механическая очистка:

удалить вредителей ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе (1 часть спирта на 3 части воды);

тщательно протереть листья и стебли, уделяя внимание труднодоступным местам.

2. Обработка средствами:

пролить грунт системным инсектицидом, например, «Актарой»; опрыскать растение контактным инсектицидом, «Конфидором» или «Моспиланом»;

повторить обработку через 7-10 дней для полного уничтожения вредителей.

Гниль корней

Может появиться из-за избыточного полива и застоя воды, часто проявляется в виде пятен на листьях. В таком случае растение следует незамедлительно пересадить в свежий грунт, предварительно удалив поврежденные корни.