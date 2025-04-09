Как и когда сажать репу в 2025 году: топ-30 сортов для посева

Сказку про репку все знают с раннего детства, но этот корнеплод — не самый популярный овощ на российских огородах. А зря: репа содержит витамины, легкоусвояемые полисахариды и клетчатку, а еще считается хорошим средством для профилактики рака. «Лента.ру» приводит топ-30 лучших сортов репы для средней полосы России, а также рассказывает, когда и как посадить репу в открытый грунт.

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Что за овощ репа

Репа огородная — это однолетнее или двулетнее травянистое растение рода Репа семейства Капустные (Крестоцветные). Это одно из самых первых культивируемых растений: люди выращивают его на протяжении 40 тысяч лет. Первые сорта репы описал в первом веке нашей эры древнеримский писатель Плиний Старший, указав, что некоторые корнеплоды достигают веса 16 килограммов.

До середины XIX века репа была главным овощем в России, пока ее не вытеснил картофель

«Репа — исконно русский овощ, она специально создана под климат средней полосы России и даже северных регионов, — убеждена агроном сельхозфирмы «Агра» Татьяна Былинская. — Посмотрите, она легко выдерживает десятиградусные заморозки, а из семян может прорасти, когда на улице около нуля!»

Репа хорошо растет на кислых почвах, которых у нас огромное количество, хотя предпочитает все же нейтральные. И у нее очень короткий период вегетации, что позволяет этот корнеплод сеять трижды за сезон и собирать отличные урожаи, - Татьяна Былинская, агроном

«За долгие годы селекции репа превратилась из хилого дичка с небольшим корешком в культурный корнеплод, у которого сегодня сотни сортов, — рассказывает садовод из Калужской области Елена Шмелева. — Форма у различных сортов репы бывает и округлая, и слегка приплюснутая. Невзрачные листья дикой репы в ходе селекционной работы над ней стали пригодными для приготовления салатов».

Вы знаете, что всем известная пекинская капуста — это тоже репа? Листовые сорта салатов — это в основном изобретения китайцев и японцев, а вот корнеплодные — это наше, исконное, - Елена Шмелева садовод

Топ-30 лучших сортов репы

Все сорта репы делятся на три большие группы:

желтомясые — корнеплоды с твердой желтой мякотью, предназначенные для длительного хранения и запекания;

беломясые — в основном раннеспелые нежные корнеплоды для употребления в свежем виде;

листовые — корнеплоды, у которых в пищу используются листья.

У всех сортов разные сроки созревания, поэтому надо внимательно прочитать, что написано на пакетике с семенами. Для большинства регионов России подойдут универсальные сорта репы «Петровская 1» и «Наманганская». А о сортах, наиболее подходящих для средней полосы России, эксперты «Ленты.ру» рассказали подробнее.

Для получения летнего урожая репу сажают весной — в середине апреля. Для посадки семян в открытый грунт и их прорастания достаточно температуры 5℃, а для активного роста ростков — 15℃. Для грядок с репой надо выбрать хорошо освещенное место, куда не падает тень от построек и растений.

Как подготовить грядку к посадке репы

Репа может расти и на кислых почвах, но для получения более богатого урожая грядки лучше удобрить. Агроном Татьяна Былинская посоветовала следующий состав удобрений для почвы под репу, из расчета на один квадратный метр:

3 килограмма компоста; 150 граммов золы;

300 граммов доломитовой муки;

25 граммов суперфосфата; 15 граммов калийной соли;

15 граммов мочевины.

«Не забываем о сидератах», — напоминает агроном Былинская.

Это допустимые предшественники репы на участке:

баклажан;

бобовые;

кабачок;

картофель;

лук;

томат.

«А вот там, где в прошлом сезоне росли редиска, капуста и редька, репку сажать не стоит, она будет болеть, — предупреждает агроном. — Ведь эти предшественники — такие же крестоцветные, они уже "съели" все питательные вещества, которые ей нужны».

Кроме того, по словам Былинской, у них общие болезни и вредители, которые могут погубить будущий урожай.

Не стоит выращивать репу на одном и том же месте два года подряд, - Татьяна Былинская, агроном

Благоприятные дни для посадки репы в 2025 году

Несмотря на категорическое неприятие учеными-агрономами лунного календаря посадок, многие садоводы-любители упорно продолжают пользоваться им, считая, что на растущей луне корнеплоды сажать не рекомендуется. Приводим для них благоприятные дни для посадки репы в 2025 году в соответствии с фазами Луны.

Благоприятные дни для посева репы в 2025 году:

апрель — 14-26;

май — 13-26;

июнь — 12-24;

июль — 11-23.

Посев репы

Репу не сажают рассадой, поскольку она очень плохо переносит пересадку. Чтобы определиться с сортом и выбрать семена репы для посадки, лучше посетить специализированный магазин. При выборе семян в первую очередь надо проверять срок годности, а также целостность и сухость пакетика — в отсыревшей упаковке семена могут заразиться грибковыми заболеваниями.

0,5-1 сантиметра составляет глубина посева семян репы

В старину репу сеяли поверхностным способом, и в деревнях назначали специальных плевальщиков, которые набирали семена репы в рот и выплевывали их на перекопанную землю. Смоченная слюной, репа всходила гораздо лучше.

При посеве расстояние между семенами должно быть 7-15 см, а в междурядьях — 15-20 см

Процесс займет всего около 10 минут — просто сделайте бороздки и посейте репу. После посева семена надо аккуратно присыпать землей и полить.

Прореживание

Как и все корнеплоды, репа требует прореживания. Дождитесь всходов, когда через 3-4 дня из земли покажется не один, а несколько ростков. При появлении трех настоящих листьев, надо выбрать самый сильный росток, а растущие впритык к нему удалить пинцетом.

«Землю около самого сильного ростка репы лучше присыпать табачной пылью или укрыть укрывным материалом — для улучшения всхожести и защиты нежного растения от вредителей», — советует Елена Шмелева.

Уход за репой

Репа чувствительна к недостатку влаги, поэтому необходимо регулярно поливать растение, не допуская образования корки на поверхности грунта. Также необходимо регулярно рыхлить и пропалывать грядки.

«Репку стоит подкормить пару раз, — советует агроном Былинская. — Первый раз — после прореживания можно внести 10 граммов аммиачной селитры на один квадратный метр. Через месяц можно внести 10 граммов суперфосфата на каждый метр грядки».

Урожай репы

При правильном уходе репа дает щедрый урожай, часть которого можно съесть свежим, а часть сохранить в ведрах с песком до зимы. Эксперты «Ленты.ру» назвали примерные сроки появления урожая репы:

раннеспелые сорта дают урожай через 40-60 дней с момента всходов; среднеспелые — через 60-90 дней; позднеспелым на завязывание корнеплодов понадобится более трех месяцев.

Как приготовить пареную репу?

В беседе с «Лентой.ру» сушеф ресторана славянской кухни «Раздолье» Олег Малькут рассказал старинный усовершенствованный рецепт пареной репы. Ее, конечно, лучше готовить в русской печи, но за неимением ее в большинстве городских домов подойдет и обычная духовка. А рецепт, действительно, очень простой.

Ингредиенты:

300 граммов репы;

50 миллилитров воды;

соль;

черный молотый перец;

петрушка;

сметана;

чеснок.

Как готовить: