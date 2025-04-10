Чем часто болеет золотистый ретривер

«Качество и продолжительность жизни любого питомца прочно связаны с состоянием здоровья. Поэтому важно всячески поддерживать и укреплять его, причем с малых лет. В этом могут помочь сбалансированное питание, качественный уход, формирование комфортных условий содержания и, конечно же, грамотная профилактика», - Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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После прочтения нашей статьи вы узнаете, как предупредить и распознать распространенные болезни золотистого ретривера, к каким осложнениям они могут привести, и все ли из них поддаются лечению. Собранная внутри информация пригодится не только владельцам, но и заводчикам, ответственным за подбор племенной пары.

Самое важное о золотистом ретривере

Золотистый, или голден-ретривер – это охотничья порода из Великобритании, которая прочно закрепила за собой звание компаньона благодаря дружелюбному характеру и врожденной любви к человеку. Ее представителей используют не только по прямому назначению, но и для помощи людям, например, в качестве поводырей и собак-канистерапевтов.

Говорящее название этих питомцев происходит от их окраса. Он может варьироваться по оттенку вплоть до нежно-кремового, но всегда должен оставаться золотым. Эта особенность отличает голден-ретриверов от лабрадоров, стандарт которых допускает более вариативную палитру расцветок.

У золотистых ретриверов есть характерные заболевания

Патологии, к которым склонны представители породы, делятся на врожденные и приобретенные. В первую группу, как правило, входят наследственные заболевания. Многие из них обусловлены мутацией в генах. Поэтому их развитие могут предупредить только заводчики, обеспечивающие безопасность вязки не только ее непосредственных участников, но и для их будущих щенков.

Дисплазия суставов

Голдены – достаточно крупные собаки. Они растут примерно до 1,5 лет, но при этом достаточно быстро набирают вес в процессе взросления. По этой причине их опорно-двигательный аппарат часто оказывается неподготовленным к новой для него нагрузке. На еще не совсем окрепшие лапы ложится непосильная нагрузка в виде стабильно увеличивающего веса, что нередко провоцирует дисплазию, то есть нарушение в развитии суставов.

При развитии этой болезни золотистый ретривер может:

негативно реагировать на пальпацию пострадавшей лапы (скулить, повизгивать или рычать);

прихрамывать;

отказываться от подъема по лестнице и прыжков.

Пострадать могут как передние конечности (локтевые суставы), так и задние (тазобедренные суставы). Но в обоих случаях питомец рискует полностью утратить двигательную функцию. Восстановить ее можно установкой протеза, а также операцией по удалению головки бедренной кости.

Консервативная терапия дисплазию не лечит, но тормозит ее развитие и считается эффективной на начальной стадии. Она может включать прием хондропротекторов, противовоспалительных, спазмолитиков и анальгетиков. Большую роль также играет диетотерапия, так как многие собаки с дисплазией страдают от лишнего веса и нуждаются в менее калорийном рационе.

Склонность к ожирению

Представители породы любят поесть и склонны к набору лишнего веса при стабильном перекорме, особенно при одновременном отсутствии достаточного количества физических нагрузок. При сильном отклонении от нормы у золотистых ретриверов развивается ожирение, которое может спровоцировать развитие сопутствующих болезней:

патологии органов пищеварительной системы;

кардиологические нарушения;

заболевания опорно-двигательного аппарата и сосудов.

Вы легко заметите, что питомец стал толще, если будете регулярно его взвешивать. При сильном отклонении от нормы вы также не сможете прощупать его ребра и позвоночник.

Самый эффективный способ борьбы с ожирением – правильное и сбалансированное питание. Дополнительно ветеринарный врач может посоветовать увеличение количества приемов пищи и перевод на специальный рацион с высоким содержанием клетчатки, способствующий более долгому насыщению.

Эта неизлечимая наследственная болезнь поражает кожный покров золотистых ретриверов. Она развивается при мутации гена PNPLA1, участвующего в формировании защитного слоя кожи. Он представляет собой пленку из естественной жировой смазки.

При ихтиозе кожа лишается своего барьера. Из-за этого она начинает шелушиться и облезать. Ее чешуйки в виде перхоти распределяются по всему кожному и шерстному покрову. Кожа больной собаки приобретает более темный оттенок и становится более грубой и толстой.

Тяжесть течения заболевания варьируется, но угроза жизни обычно отсутствует. Ихтиоз доставляет только общий дискомфорт. В длительной перспективе он может ухудшить качество жизни, поэтому его последствия устраняют с помощью регулярного ухода с применением зоокосметики для увлажнения кожи.

Прогрессирующая атрофия сетчатки

Сопровождается разрушением фоторецепторов, входящих в состав сетчатки. Первыми гибнут палочки, обеспечивающие видимость в темноте, а следом за ними – колбочки, благодаря которым собаки различают цвета и видят при свете дня.

Лечению эта болезнь не поддается, поэтому золотистый ретривер постепенно слепнет.

Утрату зрительной функции можно определить по неуверенному поведению питомца в сумеречное время. Особенно осторожно он будет вести себя там, где находится впервые в жизни.

По мере прогрессировании атрофии сетчатки изменения станут видны и в пораженном глазе. Он пожелтеет или станет серебристым, а его зрачок перестанет сужаться.

Сердечная недостаточность – дилатационная кардиомиопатия

При этом заболевании у золотистого ретривера нарушается насосная функция сердца, обеспечивающая перекачку крови и стабильное кровообращение. Его развитие сопровождается:

быстрой утомляемостью собаки;

кашлем;

похудением;

потерей привычной игривости и общей активности;

одышкой и учащенным дыханием;

бледностью или посинением слизистых оболочек.

Проблемы с кровотоком приводят к застоям внутри организма, что может спровоцировать отек легких. Запущенная форма дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) приводит к остановке сердца. Поэтому очень важно диагностировать эту опасную болезнь как можно раньше.

ДКМП опасна длительным бессимптомным течением и может развиваться в возрасте 4-10 лет. Поэтому при склонности к этой патологии полезно проходить регулярные профосмотры.

Полностью вылечить ДКМП нельзя, так как вызванные ей нарушения уже необратимы. Ее терапия заключается в поддержании функций организма и устранении симптоматики, что позволяет сохранить качество жизни больного животного.

Нейрональный цероидный липофусциноз ретриверов

Эта наследственная болезнь поражает ЦНС золотистых ретриверов. Она включает в себя несколько разновидностей, симптоматика которых зависит от вида мутантных генов. Доказано, что более 13 разных генов могут нести в себе подобную мутацию. Точную форму патологии определяют в условиях ветклиники.

Нейрональный цероидный липофусциноз не только неизлечим, но и смертельно опасен. Превалирующая часть его разновидностей начинает прогрессировать в очень раннем возрасте и приводит к гибели больного щенка. К основным симптомам этого заболевания относятся утрата подвижности лап, судороги, ослабление сознания, потеря зрительной функции и нарушение процессов дыхания и глотания.

Болезнь фон Виллебранда 1-го типа

Препятствует нормальному свертыванию крови из-за врожденной нехватки ответственного за это белка. Его официальное название – фактор Виллебранда.

Болезнь фон Виллебранда провоцирует обильную кровопотерю. Поэтому в идеале владелец золотистого ретривера должен знать, чем болеет его питомец, еще до возникновения опасной для жизни ситуации. В этом случае он может своевременно предупредить ветеринарного врача, который заранее назначит препараты для временного повышения уровня дефицитного белка или просто будет готов к необходимости экстренного переливания крови.

Эффективного лечения у болезни фон Виллебранда нет. Ее главный симптом – обильное кровотечение. Оно может быть вызвано оперативным вмешательством, травмой и даже чисткой зубов (при повреждении мягких тканей). Порой возникают и спонтанные кровотечения (из носа или пасти), не имеющие веской причины.

Как сохранить здоровье своего питомца?

Для предупреждения распространенных болезней золотистого ретривера нужно придерживаться базовых профилактических рекомендаций, причем с малых лет. Так вы обеспечите щенку правильное развитие, а значит и более крепкое здоровье.

Существующие риски можно минимизировать следующим образом:

Контролируйте вес и держите его в пределах нормы. Не кормите щенка кормом для взрослых животных и наоборот. Поддерживайте активность, но не злоупотребляйте физическими нагрузками. Соблюдайте график вакцинации. Регулярно проводите обработку от глистов и внешних паразитов. Не пренебрегайте диспансеризацией.

Выбирая заводчика, отдавайте предпочтение тем, кто готов предоставить базовый пакет документов: метрики, родословные и ветеринарные паспорта. Такие люди регистрируют своих собак в системе РКФ, а значит соблюдают все правила ведения племенной работы. Они обязательно проверяют своих питомцев на распространенные заболевания и даже тестируют на некоторые наследственные патологии.

Благодаря ответственному заводчику, своевременно выбраковывающему из разведения всех больных особей, а также соблюдению профилактических рекомендаций ваш питомец вполне может избежать перечисленных в статье заболеваний. Поэтому не пытайтесь сэкономить на покупке щенка через сомнительные объявления и обязательно обращайтесь за помощью в ветклинику при обнаружении любых тревожных симптомов, включая плохой аппетит и непривычную вялость.