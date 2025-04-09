Какие овощи нельзя сажать вместе

Замечали, что на одной грядке морковь растет отлично, а огурцы чахнут? Все дело в грамотном севообороте. Если годами сажать одну культуру на одном месте, почва беднеет, а болезни накапливаются. Попробуйте чередовать растения: после «вершков» (томатов, перца) сажайте «корешки» (морковь, свеклу), а на следующий год — бобовые, которые обогатят землю азотом.

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Не менее важно правильное соседство. Базилик рядом с томатами не только отпугивает вредителей, но и делает плоды вкуснее. Классический дуэт — лук и морковь: они взаимно защищают друг друга от вредителей. А вот картофель и тыкву лучше сажать подальше — они будут конкурировать за питание.

Попробуйте натуральные подкормки: настой крапивы (1:10) насытит растения азотом, а молотая яичная скорлупа снизит кислотность почвы и добавит кальция. И не забывайте о сроках посадки — слишком ранний посев в холодную землю может затормозить рост, а запоздалый — оставить без урожая. Ориентируйтесь на приметы: морковь сажают, когда цветёт осина, а огурцы — после отцветания сирени.

Ранее сообщалось, что опытные цветоводы всегда в поиске необычных растений для своей дачной клумбы. Предлагаю обратить внимание на сангвинарию — о ней знает не так много дачников.