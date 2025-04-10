Опасная плесень. Что скрывается за неприятным запахом в холодильнике?

Мир24

Неприятный запах в холодильнике может быть вызван опасным для здоровья грибком. Микроорганизмы, развивающиеся в холодной среде, представляют серьезную угрозу для человека, сообщает NEWS.ru со ссылкой на клеточного биолога, доцента кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александра Созыкина.

Что скрывается за неприятным запахом в холодильнике
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По его словам, источники запаха можно разделить на две категории: биологические и технические. В первую группу входят микроорганизмы, выделяющие специфические ароматы. Например, грибок Penicillium, способный выживать при низких температурах, образует плесень на продуктах. Употребление таких продуктов может привести к аллергическим реакциям и проблемам с пищеварением. Особенно опасны плесневые грибки, вырабатывающие афлатоксины вещества, разрушающие клетки печени и способные привести к летальному исходу, пояснил Созыкин.

Кроме того, эксперт отметил, что неприятные запахи могут появляться из-за технических причин: засора дренажной системы, загрязнения биодезодоратора или износа материалов.

«К техническим можно отнести запах от пластика и резины. Он возникает при долговременных простоях в аппаратах, которые давно работают и плохо убираются, либо в новых холодильниках. Запах от загрязнившегося биодезодоратора, который поглощает запахи и может иметь антибактериальные свойства, однако и сам может засоряться. Или запахи, появившиеся в результате засора дренажной системы.

Ранее терапевт рассказала о правилах хранения продуктов в холодильнике. По ее словам, привычка запасаться едой на несколько недель вперед не способствует здоровому питанию. Правильная организация закупок также помогает минимизировать отходы, отметил эксперт.

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