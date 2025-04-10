Что скрывается за неприятным запахом в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике может быть вызван опасным для здоровья грибком. Микроорганизмы, развивающиеся в холодной среде, представляют серьезную угрозу для человека, сообщает NEWS.ru со ссылкой на клеточного биолога, доцента кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александра Созыкина.

По его словам, источники запаха можно разделить на две категории: биологические и технические. В первую группу входят микроорганизмы, выделяющие специфические ароматы. Например, грибок Penicillium, способный выживать при низких температурах, образует плесень на продуктах. Употребление таких продуктов может привести к аллергическим реакциям и проблемам с пищеварением. Особенно опасны плесневые грибки, вырабатывающие афлатоксины вещества, разрушающие клетки печени и способные привести к летальному исходу, пояснил Созыкин.

Кроме того, эксперт отметил, что неприятные запахи могут появляться из-за технических причин: засора дренажной системы, загрязнения биодезодоратора или износа материалов.

«К техническим можно отнести запах от пластика и резины. Он возникает при долговременных простоях в аппаратах, которые давно работают и плохо убираются, либо в новых холодильниках. Запах от загрязнившегося биодезодоратора, который поглощает запахи и может иметь антибактериальные свойства, однако и сам может засоряться. Или запахи, появившиеся в результате засора дренажной системы.

Ранее терапевт рассказала о правилах хранения продуктов в холодильнике. По ее словам, привычка запасаться едой на несколько недель вперед не способствует здоровому питанию. Правильная организация закупок также помогает минимизировать отходы, отметил эксперт.