Как посадить розу на участке

Весна! Пора обновлять старые и создавать новые цветники. И «царица цветов» роза часто солирует не только в парках

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и королевских садах, но и в парадных зонах наших дач. Весна — подходящее время для посадки этой красавицы.

Саженцы роз можно приобрести разными способами. В питомниках они продаются в индивидуальных контейнерах или с открытой корневой системой, в обычных и интернет-магазинах часто можно встретить небольшие картонные коробочки, куда помещены саженцы с небольшим комом земли, обёрнутым полиэтиленом. Вот о них и пойдёт речь.

Приобретая такую розу в магазине, желательно ещё до кассы удостовериться, что она жива. Выбирать желательно те, у которых виднеются ростки, но они должны быть совсем маленькие и сочного зелёного цвета.

Как правило, корни таких растений находятся в малом количестве бедного субстрата и очень плотно упакованы в полиэтилен. Очевидно, что хранить саженцы до самой посадки в таких стеснённых условиях неправильно. Если вы приобрели розу загодя, то вам наверняка будет полезна публикация нашего сайта Хранение саженцев роз до посадки.

Если же ваши новые питомцы куплены непосредственно перед посадкой, то их нужно сначала правильно подготовить. В первую очередь необходимо провести осмотр корневой системы. Обычно длинные корни производитель перед упаковкой загибает наверх, так что они оказываются сложенными в 2-3 раза. Как есть такой саженец посадить нельзя.

Сначала аккуратно счищаем субстрат, а затем корешки замачиваем на 4-6 часов в просторной ёмкости. В воду для замачивания хорошо добавить мягкий стимулятор, например НВ-101. Также не лишней будет обработка

фунгицидом.

Периодически помогаем замоченным корешкам и аккуратно распрямляем их руками, так чтобы они приняли естественное положение. Слой парафина, которым покрыты побеги, счищать не нужно. Если вы обнаружите на саженце ранки (на побегах, основном корневище или месте прививки), то их нужно обработать, например, зелёнкой.

После такой подготовки розу можно сажать. Для средней полосы России подходящее время посадки — середина мая, так как даже самые незначительные заморозки растение, ослабленное стрессовыми условиями, может не перенести.

Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы все расправившиеся корни розы свободно в ней помещались. Также нужно иметь в виду, что в средней полосе России и севернее место прививки саженца нужно будет заглубить на 3-5 см.

На дно посадочной ямы насыпаем органику (перегной, компост), добавляем щепотку нитроаммофоски и перемешиваем. Формируем небольшой холмик, помещаем саженец сверху и расправляем его корни вниз по сторонам почвенного холмика. Не забудьте проконтролировать уровень места прививки, она должна в результате оказаться засыпанной почвой.

Засыпаем яму землёй наполовину и хорошенько проливаем, можно туда же вылить воду со стимулятором, в которой замачивали корешки розы.

Через некоторое время, после того как земля осела, засыпаем саженец окончательно. Если ваша роза имеет длинные основные побеги, то их необходимо укоротить, оставив 2-4 почки над землёй. Затем для стимуляции побегообразования саженец можно опрыскать раствором Эпина (1 капля на 1 л воды), если он не покрыт парафином.

Сверху саженец обязательно нужно прикрыть. Для этого подойдёт тёмный пакет, коробка или старое ведро. Это делается для того, чтобы лучи солнца не сожгли молоденькие побеги. Под прикрытием растение должно оставаться минимум 2-3 недели.

Увидеть процесс подготовки и посадки саженца розы из коробочки вы можете, посмотрев видеоролик. Его подготовила наш постоянный автор Татьяна (Тульская область).

Такие розочки вполне хорошо приживаются, некоторые даже цветут уже в год посадки, если их правильно подготовить и посадить. Какая бы ни была роза, первые пару лет её необходимо обязательно укрывать на зиму.

А вы сажали розы, приобретённые в такой упаковке? Поделитесь своим опытом с нами, как такие саженцы приживались в вашем саду.