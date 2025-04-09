Кинолог объяснил, как собаки реагируют на апрельский снег

Апрельский снег стал неожиданностью не только для россиян, но и для их питомцев. Впадают ли животные от таких перемен погоды в стресс, как и люди, рассказал президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский.

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«Для собак такого особенного стресса нет, потому что, когда выпал свежий чистый снег, можно порезвиться и побегать, и, наоборот, это хорошо. Другое дело, что проблема для собак, когда снег посыпают всевозможными препаратами, которые разъедают лапы», — объяснил он.

При этом эксперт рекомендовал одевать на прогулку своих гладкошерстных питомцев, мелких пород, чтобы помочь им сохранить теплообмен во время длительного пребывания на улице.

Также перед выходом стоит обработать подушечки лап специальными средствами или надеть собачьи ботиночки. Если на тротуаре много реагентов, лучше взять собаку на руки, если ее размер позволяет это сделать, поскольку токсичные вещества могут серьезно навредить здоровью четвероногого.

«Что касается эмоционального состояния, наоборот, это прекрасно – свежий чистый снег. Нужно брать своих животных и идти в парк, выезжать за город, гулять, общаться. <...> Так что проводить лучше время вместе», — заключил Уражевский в беседе с Life.ru.

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