Этикетки на одежде часто вызывают дискомфорт: колются, мешают и портят впечатление от носки. Особенно это касается ярлыков, пришитых по внутреннему шву. Некоторые из них снабжены линией отреза, но даже после аккуратного среза ножницами остаются жесткие края, которые продолжают натирать кожу.

Более мягкий способ – использовать обычную пилочку для ногтей с жесткой абразивной стороной. Этикетку нужно перекинуть через палец и аккуратно подпиливать у основания. Важно не приближаться слишком близко к ткани, чтобы не повредить материал.

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Через несколько секунд этикетка отделяется сама, а оставшийся край – мягкий и не ощутим при носке. Такой метод не требует специальных инструментов и подходит для большинства видов тканей.

Подробнее об этом способе рассказал в своем видео блогер @nechetoff.