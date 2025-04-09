Эксперт ответил, сколько готовы потратить россияне на новую кухню

Эксперт Hoff Стоянова: 5% россиян купили кухню дороже 500 тысяч рублей
Только 5% россиян готовы потратить на кухонную мебель больше 500 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий исследователь направления кухни мебельной сети Hoff Варвара Стоянова.
«Чуть больше трети опрошенных россиян потратили на кухню от 50 до 150 тысяч рублей, 18% — от 150 до 250 тысяч, 16% — от 250 до 500 тысяч. Лишь 5% купили кухонную мебель дороже 500 тысяч рублей», — заявила эксперт.
По словам Стояновой, почти половина респондентов (43%) выбирали модульные кухни из типовых шкафов в одном стиле.
«Это решение пользуется популярностью, поскольку можно подобрать доступный комплект под свои размеры и вкус и сделать его уникальным с помощью огромного ассортимента комплектующих», — объяснила эксперт.
35% респондентов приобрели кухню, изготовленную на заказ по индивидуальным размерам. Еще 12% опрошенных покупали готовые комплекты для кухни из типовых модулей, а 5% — несколько отдельных кухонных шкафов.
Стоянова рассказала, что при оформлении интерьера кухни большинство россиян предпочитают нейтральные дизайнерские решения и сдержанные цвета.
«Среди самых популярных цветов для кухни — бежевый или кремовый, светло-серый и светлое дерево. Также респондентам нравятся фасады белого, зеленого, темно-серого оттенков и с текстурой под дерево, камень и мрамор», — заявила эксперт.
Стоянова поделилась, что 66% опрошенных россиян проектируют кухню вместе со специалистом в магазине, а 14% делают это в онлайн-режиме. По словам эксперта, 17% респондентов самостоятельно составляют проект с помощью конструктора на сайте.
Стоянова также отметила, что чаще всего вместе с кухней покупают вытяжку, варочную панель или плиту, кухонную мойку и смеситель, духовку или духовой шкаф, микроволновку, холодильник и посудомоечную машину.
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