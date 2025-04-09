Эксперт ответил, сколько готовы потратить россияне на новую кухню

Только 5% россиян готовы потратить на кухонную мебель больше 500 тысяч рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказала ведущий исследователь направления кухни мебельной сети Hoff Варвара Стоянова.

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«Чуть больше трети опрошенных россиян потратили на кухню от 50 до 150 тысяч рублей, 18% — от 150 до 250 тысяч, 16% — от 250 до 500 тысяч. Лишь 5% купили кухонную мебель дороже 500 тысяч рублей», — заявила эксперт.

По словам Стояновой, почти половина респондентов (43%) выбирали модульные кухни из типовых шкафов в одном стиле.

«Это решение пользуется популярностью, поскольку можно подобрать доступный комплект под свои размеры и вкус и сделать его уникальным с помощью огромного ассортимента комплектующих», — объяснила эксперт.

35% респондентов приобрели кухню, изготовленную на заказ по индивидуальным размерам. Еще 12% опрошенных покупали готовые комплекты для кухни из типовых модулей, а 5% — несколько отдельных кухонных шкафов.

Стоянова рассказала, что при оформлении интерьера кухни большинство россиян предпочитают нейтральные дизайнерские решения и сдержанные цвета.

«Среди самых популярных цветов для кухни — бежевый или кремовый, светло-серый и светлое дерево. Также респондентам нравятся фасады белого, зеленого, темно-серого оттенков и с текстурой под дерево, камень и мрамор», — заявила эксперт.

Стоянова поделилась, что 66% опрошенных россиян проектируют кухню вместе со специалистом в магазине, а 14% делают это в онлайн-режиме. По словам эксперта, 17% респондентов самостоятельно составляют проект с помощью конструктора на сайте.

Стоянова также отметила, что чаще всего вместе с кухней покупают вытяжку, варочную панель или плиту, кухонную мойку и смеситель, духовку или духовой шкаф, микроволновку, холодильник и посудомоечную машину.

До этого дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова назвала способы обустройства небольшой кухни.