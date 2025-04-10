Почему собака может отказываться от прогулки

Собака — это активное животное, которому необходимы ежедневные прогулки, независимо от погодных условий и времени суток. Если питомец отказывается выходить на улицу, это может вызвать беспокойство у его владельца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО разъяснил причины такого поведения и дал рекомендации по его преодолению.

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Отказ от прогулок может быть вызван физиологическими или психологическими причинами.

Физиологические причины: проблемы со здоровьем, требующие ветеринарного обследования.

Психологические причины:

Негативный опыт: агрессия, громкие звуки. Для преодоления страха нужно показать собаке безопасность и поощрять позитивное поведение. Неправильная социализация: недостаточное внимание к адаптации щенка. Консультация кинолога поможет исправить тревожное поведение. Неудобная амуниция: дискомфорт от неподходящих размеров ошейника или шлейки. Важно приучать собаку к амуниции с раннего возраста и выбирать подходящие размеры и модели. Депрессия: стресс, разлука с хозяином. Важно своевременно выявить причину и обратиться за помощью к ветеринару. Преодоление депрессии требует терпения, времени и участия хозяина.

Не все собаки любят гулять, особенно в плохую погоду или при однообразном маршруте. После поездки за город они также могут отказываться от прогулок.

Отказ от прогулок — сигнал, который нельзя игнорировать. Регулярные прогулки важны для здоровья и благополучия собаки.