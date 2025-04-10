Почему собака может отказываться от прогулки

Кинолог Голубев назвал причины, по которым собака может отказываться от прогулки
Собака — это активное животное, которому необходимы ежедневные прогулки, независимо от погодных условий и времени суток. Если питомец отказывается выходить на улицу, это может вызвать беспокойство у его владельца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО разъяснил причины такого поведения и дал рекомендации по его преодолению.
Отказ от прогулок может быть вызван физиологическими или психологическими причинами.
Физиологические причины: проблемы со здоровьем, требующие ветеринарного обследования.
Психологические причины:
- Негативный опыт: агрессия, громкие звуки. Для преодоления страха нужно показать собаке безопасность и поощрять позитивное поведение.
- Неправильная социализация: недостаточное внимание к адаптации щенка. Консультация кинолога поможет исправить тревожное поведение.
- Неудобная амуниция: дискомфорт от неподходящих размеров ошейника или шлейки. Важно приучать собаку к амуниции с раннего возраста и выбирать подходящие размеры и модели.
- Депрессия: стресс, разлука с хозяином. Важно своевременно выявить причину и обратиться за помощью к ветеринару. Преодоление депрессии требует терпения, времени и участия хозяина.
Не все собаки любят гулять, особенно в плохую погоду или при однообразном маршруте. После поездки за город они также могут отказываться от прогулок.
Отказ от прогулок — сигнал, который нельзя игнорировать. Регулярные прогулки важны для здоровья и благополучия собаки.