Ветеринар ответила, стоит ли стерилизовать и кастрировать животных

Ветеринар Девятиярова рассказала, стоит ли стерилизовать и кастрировать животных
Вопрос о кастрации и стерилизации домашних животных вызывает много споров среди владельцев. Ветеринар Дарья Девятиярова рассказала о преимуществах и рисках этих процедур.
Основные процедуры
Она сообщила, что стерилизация — перевязка или удаление фаллопиевых труб у самок. Сохраняет половое поведение, но лишает способности к размножению.
Кастрация — удаление репродуктивных органов. У самок — гистерэктомия или овариоэктомия, у самцов — орхиэктомия.
Преимущества кастрации и стерилизации
Ветеринар отметила в беседе с Тульской службой новостей, что плюсами этих процедур является:
- Профилактика заболеваний: снижение риска опухолей, рака, инфекций и воспалительных процессов.
- Долголетие: стерилизованные животные живут на 1,5–2 года дольше.
- Снижение агрессии: уменьшение драк и меток.
- Улучшение поведения: устранение маркированного поведения у котов.
- Меньше аллергий: стерилизованные кошки вырабатывают меньше аллергенов.
Особенности процедуры
- Проводится под общей анестезией.
- Восстановление занимает 7–14 дней.
- Важно обеспечить покой и уход за швами.
Рекомендации по возрасту
- Кастрация кошек и мелких собак: до первой течки, около 7 месяцев.
- Стерилизация сук: через 2,5 месяца после течки.
Мифы и реальность
- Миф: кастрация лишает животных счастья.
Реальность: это не так. Гормоны влияют на инстинкты, а не на эмоциональное состояние.
- Миф: роды полезны для здоровья.
Реальность: роды не улучшают здоровье животных.
- Миф: кастрированные коты ленивы и толстеют.
Реальность: они становятся спокойнее, но важно обеспечить физическую активность.
Девятиярова заключила, что кастрация и стерилизация — важные процедуры для здоровья и благополучия питомцев. Они снижают риски заболеваний, улучшают поведение и продлевают жизнь.