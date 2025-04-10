Ветеринар ответила, стоит ли стерилизовать и кастрировать животных

Вопрос о кастрации и стерилизации домашних животных вызывает много споров среди владельцев. Ветеринар Дарья Девятиярова рассказала о преимуществах и рисках этих процедур.

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Основные процедуры

Она сообщила, что стерилизация — перевязка или удаление фаллопиевых труб у самок. Сохраняет половое поведение, но лишает способности к размножению.

Кастрация — удаление репродуктивных органов. У самок — гистерэктомия или овариоэктомия, у самцов — орхиэктомия.

Преимущества кастрации и стерилизации

Ветеринар отметила в беседе с Тульской службой новостей, что плюсами этих процедур является:

Профилактика заболеваний: снижение риска опухолей, рака, инфекций и воспалительных процессов.

Долголетие: стерилизованные животные живут на 1,5–2 года дольше.

Снижение агрессии: уменьшение драк и меток.

Улучшение поведения: устранение маркированного поведения у котов.

Меньше аллергий: стерилизованные кошки вырабатывают меньше аллергенов.

Особенности процедуры

Проводится под общей анестезией.

Восстановление занимает 7–14 дней.

Важно обеспечить покой и уход за швами.

Рекомендации по возрасту

Кастрация кошек и мелких собак: до первой течки, около 7 месяцев.

Стерилизация сук: через 2,5 месяца после течки.

Мифы и реальность

Миф: кастрация лишает животных счастья.

Реальность: это не так. Гормоны влияют на инстинкты, а не на эмоциональное состояние.

Миф: роды полезны для здоровья.

Реальность: роды не улучшают здоровье животных.

Миф: кастрированные коты ленивы и толстеют.

Реальность: они становятся спокойнее, но важно обеспечить физическую активность.

Девятиярова заключила, что кастрация и стерилизация — важные процедуры для здоровья и благополучия питомцев. Они снижают риски заболеваний, улучшают поведение и продлевают жизнь.