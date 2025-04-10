Какие характерные заболевания есть у лабрадоров

«Поголовье собак с родословной, в отличие от метисов и простых дворняжек, всегда предсказуемо. Щенки стабильно наследуют одни и те же внешние и поведенческие признаки. Поэтому на определенном этапе выявляются и некоторые нарушения, характерные конкретной породе, то есть генетические и общие заболевания», - Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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В нашей статье мы разберем болезни лабрадоров, которые могут развиваться у этих питомцев. После ее прочтения вы узнаете, на что следует обратить внимание при содержании представителя этой породы, все ли возможные заболевания обратимы, как заметить наличие проблем со здоровьем, и можно ли избежать их появления.

Основные факты о породе

Лабрадоры-ретриверы состоят в близком родстве с ньюфаундлендами, так как имеют с ними общих предков – собак Святого Джона. Поголовье этих питомцев сформировалось на канадском острове, где местные жители использовали их для поиска и спасения людей после кораблекрушения.

Представители породы обладают крепким телосложением и компактным корпусом. Иногда их путают с золотистыми ретриверами, но от этих собак их отличает более вариативный окрас, короткий шерстный покров и особое строение хвоста как у выдры.

Лабрадоров-ретриверов часто привлекают к канистерапии, так как они очень дружелюбны, общительны и полностью ориентированы на человека. С их дрессировкой могут справиться даже владельцы-новички.

У лабрадоров есть характерные болезни

Склонность к тем или иным заболеваниям не гарантирует их развитие. Поэтому далеко не факт, что ваш любимец столкнется с перечисленными ниже патологиями. Несмотря на это, знать о подобных нарушениях все равно полезно, так как благодаря грамотной профилактике вероятность их появления можно значительно уменьшить.

Дисплазия суставов

Этой болезни подвержены все быстрорастущие крупные породы, включая лабрадоров. Фактором риска в данном случае выступает стремительный набор веса. Он оказывает чрезмерную нагрузку на еще не до конца окрепший опорно-двигательный аппарат, что может привести к нарушению в развитии суставов.

При дисплазии нарушается опорно-двигательная функция. Как правило, страдают либо локтевые суставы, либо тазобедренные.

В зависимости от места поражения могут возникать следующие симптомы:

хромота;

хруст при прощупывании сустава;

беспокойство при прикосновении к больной конечности;

избегание прыжков и подъемов по лестнице.

Развитие дисплазии можно замедлить пересмотром рациона, так как лишний вес – один из провоцирующих факторов. При проблемах с суставами рекомендовано использование готовых кормов, обогащенных хондропротекторами. Запущенные случаи лечат оперативно, в том числе путем протезирования.

Склонность к ожирению

Лабрадоры легко набирают лишний вес и склонны к ожирению, которое может повлечь за собой сопутствующие болезни:

дисплазия суставов;

дископатии;

остеоартрит;

диабет;

бесплодие;

мочекаменная болезнь.

К возможным причинам ожирения относится банальный перекорм. Поэтому очень важно не давать своему любимцу еду на глаз и учитывать все съеденное, включая лакомства, в рекомендованной по возрасту суточной калорийности.

При ожирении вам будет сложно прощупать ребра и позвоночник питомца.

Толстая собака станет менее игривой и более медлительной. Ей также будет сложнее переносить жару и привычные физические нагрузки. Оба фактора могут провоцировать одышку.

Диагностированное ожирение лечат диетотерапией и плавным увеличением активности. Собаку не нужно резко лишать привычного объема пищи. Вместо этого нужно следовать рекомендациям ветеринарного врача и перевести ее на менее калорийный корм, скорректировав суточную порцию. Для сохранения длительного насыщения также может быть использован промышленный рацион с высоким содержанием клетчатки.

Коллапс, вызываемый физическими нагрузками (EIC)

Представляет собой врожденное заболевание нервной системы, встречающееся у лабрадоров и некоторых других пород собак. Передается по наследству при получении двух мутантных генов от родителей-носителей. Не поддается лечению, но, как правило, не влияет на продолжительность жизни.

Основный симптом EIC – внезапная мышечная слабость вплоть до потери возможности передвигаться. Чаще всего отказывают задние лапы, что приводит к нарушению координации и резкой остановке (или падению). Такая реакция наблюдается при интенсивной физической нагрузке, особенно при высокой температуре в помещении или на улице. После небольшого отдыха собака полностью приходит в норму.

Для минимизации новых приступов у собаки с EIC следует избегать любых видов активности, которые могут спровоцировать коллапс.

Эта неизлечимая болезнь поражает кожу мочки носа лабрадора. Ее симптоматика наблюдается у щенков в возрасте 6-12 месяцев и включает:

корочки и трещины на носу;

сухость мочки;

болезненность при касании;

изменение цвета носа на более светлый оттенок.

Носовой паракератоз препятствует естественному затвердеванию клеток верхнего слоя кожи на носу, выполняющих защитную функцию. Он может осложниться воспалением и присоединением бактериальной инфекции. Для предотвращения осложнений используют специальные препараты и мази, устраняющие сухость кожи.

Прогрессирующая атрофия сетчатки PRA-prcd

Характеризуется поражением колбочек и палочек в сетчатке глаза. Так называются клетки-фоторецепторы, обеспечивающие восприятие разных цветов и видимость в ночное время суток.

Лечению эта болезнь не поддается, поэтому лабрадор с прогрессирующей атрофией сетчатки постепенно утрачивает зрительную функцию. Возраст появления первых симптомов сильно варьируется. На начальной стадии диагноз можно поставить только при осмотре в ветклинике. Позднее владелец и сам заметит неладное, так как собака будет все хуже ориентироваться в сумерках, а затем и при дневном свете.

При развитии полной слепоты важно обеспечить питомцу комфортные и безопасные условия содержания. Для этого следует убрать все потенциально опасные предметы, на которые может наткнуться собака.

Дегенеративная миопатия (CNM)

Передается по наследству и относится к врожденным болезням лабрадоров. Не имеет лечения. Способствует смещению ядер клеток мышц к центру. Из-за этого нарушается анатомически правильная форма мышечных волокон, что отражается на их функциональности.

У больного щенка в возрасте 3-5 месяцев развивается мышечная слабость. Ему становится тяжело переносить физические нагрузки. Дополнительно развивается гипотония, сопровождающая следующими симптомами:

частое дыхание;

апатичное состояние;

быстрая утомляемость.

Владельцы породы отмечают, что дегенеративная миопатия практически не встречаются. Поэтому многие из них не сталкивались с ней лично и даже никогда не видели собак-носителей вживую.

Сердечная недостаточность – дилатационная кардиомиопатия

Эта болезнь поражает сердечную мышцу лабрадора и нарушает его насосную функцию. Она может привести к таким осложнениям, как отек легких, обмороки и остановка сердца.

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) бывает врожденной и приобретенной. В первом случае ее развитию способствует генетический дефект, а во втором – различные системные заболевания.

Чаще всего симптомы ДКМП наблюдаются у собак в возрасте 4-10 лет. К ним относятся:

отказ от игр;

быстрая утомляемость при физических нагрузках;

частое дыхание и одышка;

кашель;

бледность слизистых;

снижение веса.

Начальная стадия ДКМП протекает в скрытой форме, которую можно диагностировать только в условиях ветклиники. Патологические изменения в сердце необратимы. Поэтому лечение ДКМП строится на снятии имеющихся симптомов и замедлении развития новых нарушений. Прием препаратов, как и регулярный осмотр у кардиолога, обычно пожизненный, но при своевременном обращении есть шанс сохранить качество и общую продолжительности жизни.

Как предотвратить развитие опасных патологий?

Здоровье любого домашнего питомца во многом зависит от условий содержания. Поэтому для его поддержания необходимо придерживаться базовых профилактических рекомендаций:

Контроль веса. Не подкармливайте собаку со стола, не превышайте суточную порцию и поддерживайте ежедневную физическую активность. Адекватное дозирование нагрузок. Подбирайте нагрузки, отталкиваясь от особенностей породы и возраста питомца. Если вы планируете заняться кинологическим спортом – обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. Регулярный уход. Следите за качеством шерсти, гигиеной зубов, глаз и ушей. Своевременный осмотр в ветклинике. Зная, чем обычно болеют лабрадоры, вы можете периодически сдавать анализы и проходить специальные исследования, направленные на обнаружение опасных патологий до появления внешних симптомов. Соблюдение графика обработки от паразитов и вакцинации. Заражение паразитами и инфекциями наносит сильный удар по иммунитету, что повышает вероятность развития сопутствующих заболеваний.

Ключевую роль, конечно же, играют заводчики. Благодаря им вероятность развития характерных для породы заболеваний, остается минимальной. Для этого они строго соблюдают основные правила ведения племенной работы, включая обязательную проверку здоровья все племенных животных и кастрацию собак с выявленными патологиями.