Почему нужно регулярно стричь собаку

Регулярная стрижка — это не только красота, но и важная часть ухода за питомцем. Однако неправильный подход может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Давайте разберемся, как сделать все правильно!

Защита от перегрева

Для некоторых пород летняя стрижка — настоящее спасение от жары. Но помните: слишком короткая шерсть лишает кожу естественной защиты от солнца. Оптимальная длина — 2–3 см.

Гигиена и комфорт

Длинная шерсть собирает грязь, колтуны и паразитов. Регулярная стрижка особо важна для участков вокруг глаз, ушей и под хвостом. Это предотвращает раздражения и инфекции.

Особенности пород

Пуделям и терьерам стрижка необходима, а вот хаски или маламутам может навредить. Их подшерсток регулирует температуру тела.

Когда стрижка противопоказана

Не стоит стричь больных животных, беременных самок или питомцев перед выставками (это может нарушить структуру шерсти).

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