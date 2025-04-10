Распространенные болезни мальтипу и их профилактика

«Мальтипу – это непризнанная дизайнерская порода, выведенная путем вязки мальтийской болонки (мальтезе) и той-пуделя. Она примечательна небольшим размером, обаятельным внешним видом и жизнерадостным характером. Ее средняя продолжительность жизни составляет около 12-15 лет и напрямую зависит от крепости здоровья», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Распространенные болезни мальтипу те же, что и у родственных ей пород. Они требуют повышенного внимания со стороны заводчика и владельца собаки, так как могут привести к опасным осложнениям. Узнать о них можно в нашей статье, где мы расскажем о симптомах, способах лечения и профилактике возможных заболеваний.

Что нужно знать о породе

Отсутствие официального признания объясняется сильной вариативностью внешнего вида мальтипу. Эффектнее всего выглядят щенки от вязки мальтезе и той-пуделя. Если использовать их для получения новых собак, то экстерьер новых поколений будет все менее колоритным. При повторном привлечении той-пуделя щенки будут похожи на него, то есть практически неотличимы от пуделей.

На мальтипу не оформляют племенных документов. Поэтому учитываются они как метисы. Их шерсть может быть курчавой, гладкой и шелковистой или жесткой и волнистой.

Характер метисов, в отличие от породистых собак, непредсказуем. Несмотря на это, заводчики уверяют, что мальтипу достаточно умны, неконфликтны, игривы и очень общительны.

Информация о возможных заболеваниях

Мальтипу унаследовали болезни, характерные мальтийским болонкам и пуделям. Помимо них, у собак этой породы могут встречаться и другие проблемы со здоровьем, общие для всех собак. Но при грамотной работе заводчика и соблюдении профилактических рекомендаций владельцем риск их развития вполне реально уменьшить. В этом случае питомец может так и не столкнуться с перечисленными ниже заболеваниями.

Прогрессирующая атрофия сетчатки

Относится к неизлечимым генетическим заболеваниям у мальтипу и некоторых других собак. Передается от родителей щенкам при вязке двух носителей мутантного гена. Но заболевает не весь помет, а около 25 %. Именно это количество наследует сразу 2 мутантных гена, активирующих развитие атрофии сетчатки.

Первые симптомы появляются либо еще в юности, либо сразу после достижения зрелости. Поначалу можно заметить, что питомец все хуже ориентируется в темноте. Это происходит из-за разрушения палочек – фоторецепторов, обеспечивающих ночное зрение.

Ухудшение зрительной функции плавно нарастает. В результате собака перестает видеть даже в дневное время. На этом этапе гибнут колбочки. Эти фоторецепторы отвечают за распознавание разных цветов и зрение при свете дня. В конечном итоге развивается полная слепота.

Болезнь фон Виллебранда 1-го типа

Характеризуется врожденным дефицитом фактора Виллебранда. Благодаря этому белку кровь свертывается. Поэтому при его нехватке собака остается уязвимой перед избыточной кровопотерей.

Для мальтипу с болезнью фон Виллебранда опасны любые состояния, сопровождающиеся кровотечением. Помимо травм и оперативных вмешательств, к тяжелым осложнениям может привести даже обыденная чистка зубов при условии, что вы случайно повредили десну своему питомцу.

Порой могут наблюдаться и спонтанные кровотечения, не имеющие веской причины.

Они выражаются во внезапном истечении крови из носа и пасти, а также ее появлении при мочеиспускании.

Вылечить болезнь фон Виллебранда нельзя, но ее последствия поддаются контролю. При плановых операциях возможные риски минимизируют за счет предварительных инъекций дефицитного белка или приема содержащих его препаратов. В случае травмы и большой кровопотери собаке просто переливают чужую кровь.

Болезни зубов и десен

Включают в себя большую группу заболеваний ротовой полости. Основная причина их развития – плохая гигиена. При полностью домашнем содержании многие собаки также лишаются возможности самоочищения зубов в процессе разгрызания палок и аналогичных твердых предметов. Из-за этого на эмали быстро скапливается налет, который постепенно твердеет и превращается в камень.

Болезни зубов и десен у мальтипу и других мелких пород встречаются чаще, чем у крупных. Все они обладают схожими симптомами:

отказ от еды;

шаткость и выпадение зубов;

неприятный запах из пасти;

кровоточивость десен.

Главная опасность заболеваний ротовой полости – преждевременная потеря зубов. Поэтому при появлении хотя бы одного из указанных симптомов следует обратиться за помощью к ветеринарному врачу.

Способы лечения болезней зубов и десен зависят от поставленного диагноза. При тяжелом течении может потребоваться прием антибиотиков. Небольшой кариес устраняется установкой пломбы. Более серьезные повреждения требуют удаления больного зуба. На время лечения питомцу может быть рекомендован особый рацион, состоящей из кашеобразной и пюрированной пищи.

Расстройства желудочно-кишечного тракта

Еще одна большая группа болезней и различных нарушений, затрагивающих отделы ЖКТ мальтипу:

глотку;

пищевод;

желудок;

кишечник;

поджелудочную железу;

печень.

Лечение, как и возможные осложнения, зависит от конкретного заболевания. Поэтому очень важно установить первопричину и разбираться именно с ней. Для ее устранения может быть предложено консервативная терапия, операция или их комбинация.

О наличии проблем с ЖКТ легко понять по следующим признакам:

боли в области живота (собака не дает себя ощупать);

угнетенное состояние;

изменение консистенции каловых масс (запор или диарея);

газы;

частичная или полная потеря аппетита;

уменьшение массы тела.

Проблемы с пищеварением часто возникают из-за неправильного или несбалансированного питания. По этой причине важной частью лечения обычно становится диетотерапия, предусматривающая пересмотр текущего рациона и режима кормления.

Дерматологические заболевания

Если мальтипу постоянно чешется или без конца вылизывает себя в одном и том же месте, то стоит проверить ее на болезни кожи. В эту группу входят:

аллергические дерматиты;

грибковые и бактериальные инфекции кожного покрова;

фолликулит;

себорея;

алопеция;

заражение кожными клещами;

блошиная инвазия.

Помимо чесотки и вылизывания, к возможным симптомам также относятся частичное или тотальное выпадение шерсти, различные гнойники и папулы, шелушения, покраснения и изменение цвета кожи.

Большинство дерматологических заболеваний не представляет опасности для жизни питомца, но может ухудшить ее качество или спровоцировать присоединение вторичной инфекции в образовавшиеся ранки. Поэтому действовать нужно незамедлительно, исключив любое самолечение.

Подходящую для собаки терапию подберет ветеринарный врач, но только после проведения всех необходимых исследований и сдачи анализов. Как правило, помещение в стационар обычно не требуется. Главное – соблюдать все рекомендации по приему назначенных препаратов и обеспечить нужный уход, направленный на восстановление израненной и воспаленной кожи.

Можно ли предотвратить болезни у мальтипу?

При непосредственной покупке щенка постарайтесь узнать подробную информацию о здоровье родителей. Ответственный заводчик может предоставить вам результаты тестов, подтверждающие отсутствие передающихся по наследству заболеваний.

Простым владельцам будет достаточно придерживаться базовых рекомендаций.

Поддерживайте гигиену ротовой полости. Старайтесь чистить зубы раз в день. Дополнительно давайте питомцу твердые лакомства для разгрызания.

Старайтесь чистить зубы раз в день. Дополнительно давайте питомцу твердые лакомства для разгрызания. Исключите из рациона опасные для животных продукты. Кости и сладости могут привести к разрушению зубов, а авокадо, виноград, изюм и любые содержащие их продукты – к отравлению.

Кости и сладости могут привести к разрушению зубов, а авокадо, виноград, изюм и любые содержащие их продукты – к отравлению. Придерживайтесь сбалансированности в еде. Подберите готовый промышленный рацион с учетом возраста, уровня активности и других особенностей питомца. Если вы выбрали кормление едой собственного приготовления – обязательно проконсультируйтесь с ветдиетологом.

Подберите готовый промышленный рацион с учетом возраста, уровня активности и других особенностей питомца. Если вы выбрали кормление едой собственного приготовления – обязательно проконсультируйтесь с ветдиетологом. Соблюдайте график кормления. Дозируйте порции в пределах суточной нормы и не давайте еду прямо перед прогулкой.

Дозируйте порции в пределах суточной нормы и не давайте еду прямо перед прогулкой. Не пренебрегайте вакцинацией. Она уменьшает вероятность заражения распространенными инфекциями и тяжесть их течения.

Она уменьшает вероятность заражения распространенными инфекциями и тяжесть их течения. Регулярно проводите обработку от внешних и внутренних паразитов. График обработки может отличаться в разных регионах, поэтому следуйте рекомендациями ветеринарного врача.

График обработки может отличаться в разных регионах, поэтому следуйте рекомендациями ветеринарного врача. Посещайте ветклинику для ежегодного профосмотра. Частота посещения у пожилых питомцев может быть выше.

Частота посещения у пожилых питомцев может быть выше. Не игнорируйте тревожные симптомы. Не пытайтесь решить проблему самостоятельно и всегда обращайтесь за квалифицированной помощью.

Распространение генетических патологий могут предотвратить только заводчики. В их силах своевременно определить собак-носителей для последующего отстранения от вязок. Для этого необходимо регулярно проверять здоровье племенных мальтипу в ходе обследования в ветклинике, чтобы понять, чем болеют собаки, не имеющие внешних симптомов.

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