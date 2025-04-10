Рецепт прикормки для быстрого роста томатов

Томаты растут как бешеные: назван напиток, который нужно добавить в лунки
Томаты растут как бешеные, если при посадке саженцев в лунки добавить всего один напиток, который есть у каждого на кухне.
Необычный, но эффективный способ получить крупные томаты — добавлять молоко при высаживании рассады. Этот метод основан на уникальных свойствах молочных продуктов как природного удобрения.
Технология посадки:
- В подготовленную лунку вылейте 100−150 мл молока (подойдет даже разведенное 1:1 с водой).
- Сверху присыпьте тонким слоем земли.
- Высаживайте рассаду как обычно.
Молоко содержит кальций, предотвращающий вершинную гниль, лактоза служит пищей для полезных почвенных бактерий, а разложение молочных белков обеспечивает растения азотом.
Опытные садоводы отмечают, что такой метод увеличивает вес плодов на 20−30%. Главное — не переусердствовать, чтобы не нарушить кислотность почвы.
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