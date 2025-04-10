Рецепт прикормки для быстрого роста томатов

Томаты растут как бешеные, если при посадке саженцев в лунки добавить всего один напиток, который есть у каждого на кухне.

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Необычный, но эффективный способ получить крупные томаты — добавлять молоко при высаживании рассады. Этот метод основан на уникальных свойствах молочных продуктов как природного удобрения.

Технология посадки:

В подготовленную лунку вылейте 100−150 мл молока (подойдет даже разведенное 1:1 с водой). Сверху присыпьте тонким слоем земли. Высаживайте рассаду как обычно.

Молоко содержит кальций, предотвращающий вершинную гниль, лактоза служит пищей для полезных почвенных бактерий, а разложение молочных белков обеспечивает растения азотом.

Опытные садоводы отмечают, что такой метод увеличивает вес плодов на 20−30%. Главное — не переусердствовать, чтобы не нарушить кислотность почвы.

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