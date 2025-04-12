Кинолог рассказал о пользе интеллектуальных игрушек для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что интеллектуальные игрушки полезны для собак.

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«Они стимулируют умственную деятельность собаки и развивают её способности. Такие игры помогают формировать необходимые инстинкты, когда собака, например, ищет "добычу"», — заявил он в беседе с «Радио 1».

В качестве примера Голубев привёл так называемую игрушку конг. Она сделана из эластичной резины, а в центре есть сквозное отверстие, внутрь которого кладут лакомство.

Ещё один вариант — кормушка-головоломка, основная задача которой — стимулирование чувств и инстинктов собаки.

Ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков рассказал, что игра помогает собаке социализироваться и установить связь с хозяином.