Какие средства помогут отмыть стеклопакеты

Отмыть до блеска и кристальной чистоты стеклопакеты можно при помощи нескольких средств, которые есть в арсенале у каждого. И это не вода и не газеты.

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Средства, которые дадут суперрезультат:

Столовый уксус (1 ст. л. на литр воды) — растворяет известковые отложения и придает блеск. Особенно хорош для пластиковых рам.

Нашатырный спирт (1 ч. л. на стакан воды) — справляется с застарелыми загрязнениями и жирными пятнами.

Крахмал (2 ст. л. на 1 л теплой воды) — создает защитную пленку, предотвращающую оседание пыли.

Детский шампунь — мягко очищает без разводов, подходит для чувствительных поверхностей.

Кофейная гуща — отлично полирует стекла и удаляет следы мух.

Наносите раствор пульверизатором, а вытирайте микрофиброй или каучуковым скребком — это исключит разводы.

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