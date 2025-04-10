Какие средства помогут отмыть стеклопакеты

Не вода и не газеты: вот что может отмыть до блеска ваши стеклопакеты
Отмыть до блеска и кристальной чистоты стеклопакеты можно при помощи нескольких средств, которые есть в арсенале у каждого. И это не вода и не газеты.
Средства, которые дадут суперрезультат:
- Столовый уксус (1 ст. л. на литр воды) — растворяет известковые отложения и придает блеск. Особенно хорош для пластиковых рам.
- Нашатырный спирт (1 ч. л. на стакан воды) — справляется с застарелыми загрязнениями и жирными пятнами.
- Крахмал (2 ст. л. на 1 л теплой воды) — создает защитную пленку, предотвращающую оседание пыли.
- Детский шампунь — мягко очищает без разводов, подходит для чувствительных поверхностей.
- Кофейная гуща — отлично полирует стекла и удаляет следы мух.
Наносите раствор пульверизатором, а вытирайте микрофиброй или каучуковым скребком — это исключит разводы.
Ранее стало известно, почему нельзя мыть окна утром.