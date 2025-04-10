Агроном рассказал, как бороться с разрушающими фундамент сорняками

Российские исследователи обнаружили растение, которое может разрушать фундаменты зданий благодаря своей мощной корневой системе. Этот сорняк получил название «богемская рейнутрия». О том, насколько опасен этот вид, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв в интервью для 360.ru.

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Богемская рейнутрия — это гибрид рейнутрии японской и рейнутрии сахалинской (также горец японский/сахалинский, сахалинская гречиха). Он образует густые заросли и обладает мощной корневой системой, способной повредить фундамент небольших садовых построек. Несмотря на то, что рейнутрия внесена в список опасных растений Средней России, свободно продаётся в садовых магазинах.

Эксперт отметил, что, хотя он не знаком с рейнутрией лично, он понимает принцип её воздействия. В руководствах по ландшафтному дизайну и фитодизайну всегда указывается, что крупные деревья и кустарники не следует высаживать вблизи домов. Это связано с тем, что их корни способны проникать в мельчайшие трещины и со временем утолщаться, что приводит к повреждению фундамента. Рейнутрия, вероятно, действует аналогичным образом, но с большей интенсивностью.

Воробьёв подчеркнул, что опасность этого сорняка заключается в его способности расти где угодно без необходимости посадки. Однако там, где регулярно ухаживают за газонами, сорняки, включая рейнутрию, не смогут выжить, так как они не переносят постоянного скашивания.

Другой способ борьбы с рейнутрией — использование гербицидов. Однако после их применения участок становится непригодным для посадки других растений. Поэтому Воробьев рекомендует применять гербициды только в ограниченном масштабе, например, вдоль заборов, фундаментов или на парковках.