Как грамотно разобрать гардероб к весне

К разбору гардероба перед сменой сезонов важно подходить осознанно. Главное — честно ответить на вопрос: «А что я хочу от своей одежды сейчас?» и следовать пошаговой инструкции от стилиста и художника по костюму Марии Дариной.

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Шаг 1: оценка текущего состояния

Достаньте всю одежду из шкафа и разложите ее на полу или на кровати. Это позволит визуально оценить весь объем вещей.

«Разделите одежду на три категории: любимое, сомнительное и то, что уже не подходит (по размеру, под образ жизни, износилось и т. д.). Советую потратить немного больше времени и сфотографировать каждую вещь, создать для фото одежды отдельную папку в телефоне», — говорит стилист.

Такой визуальный архив гардероба поможет вам при необходимости «вспомнить» о наличии той или иной вещи. Из этих фото можно создавать коллажи с комплектами на каждый день, и не ломать голову над вопросом «что надеть?» по утрам.

Шаг 2: пересмотрите

«Пересматривая любимые вещи, подумайте, какие из них вы носили чаще всего зимой. Эти элементы станут основой вашего весеннего гардероба», — рекомендует художник по костюму.

За исключением вещей, рассчитанных на сильные морозы. Попробуйте комбинировать их между собой, создавая новые образы. Не бойтесь экспериментировать с новыми сочетаниями, главное — чтоб вещи «дружили» друг с другом в рамках стилевых направлений.

Весна с ее переменчивой погодой прекрасный сезон для создания сложных, многослойных образов.

«К примеру, вы любите зимой носить яркие водолазки. Весной можно скомбинировать их с рубашкой, жакетом в кэжуал стиле, темно-синими джинсами и актуальными замшевыми лоферами на тонкой подошве. Цвет водолазки выбираем насыщенный и сочный, так комплект станет ярким», — рассказывает Мария.

Шаг 3: уход

Перед тем, как убрать зимнюю одежду на хранение, убедитесь, что она чистая и готова к следующему сезону. Проверьте карманы, постирайте или почистите вещи, если это необходимо. Пуховики, пальто и шубы отдайте в химчистку.

«Тяжелая теплая одежда за сезон успела накопить пыль и всевозможные запахи. Переберите обувь — сапоги и ботинки со стершимися набойками, со следами от "соли" и прочими нюансами пора отнести в мастерскую», — делится советами эксперт.

Теплую одежду и обувь сложите на хранение в специальные чехлы из дышащего материала или коробки, чтобы защитить ее от пыли и моли.

Шаг 4: избавьтесь

После того как вы определились с основными вещами, пора избавиться от тех, которые больше не вызывают радости. Но не спешите выбрасывать все подряд.

«Возможно, кто-то из ваших друзей или близких будет рад получить эти вещи, либо вы можете отнести их на "своп-вечеринку" по обмену одеждой, а износившуюся элементы сдать в переработку», — рекомендует Мария.

Брендовую одежду и аксессуары в хорошем состоянии можно продать через различные онлайн-платформы.

Шаг 5: чего не хватает?

Пересмотрите все фото вашей одежды и проанализируйте каких вещей вам не хватает.

«Вполне вероятно, что для стильного и актуального гардероба необходимо будет докупить лишь трендовые аксессуары или украшения, несколько новых пар обуви по сезону и классную сумку», — резюмирует эксперт.

Важно не просто выкидывать и покупать новое без раздумий, а делать все пошагово, подходить к каждой вещи с умом. Это позволит сэкономить деньги и собрать лаконичный гардероб мечты.