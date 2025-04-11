Как ухаживать за жимолостью, чтобы получить хороший урожай

Чтобы жимолость радовала сладкими, а не горчащими и кислыми ягодами, нужно прибегнуть к одному простому шагу в уходе. Так вы уже в мае соберете обалденный урожай.

Во время созревания ягод наведайтесь на дачу и уделите немного времени кустам жимолости. Все, что вам нужно, — регулярно поливать.

Собирайте ягоды полностью созревшими — они набирают максимальную сладость через 5−7 дней после посинения. А чтобы с годами ваш куст жимолости не переставал радовать сладкими плодами, не забывайте раз в 5−7 лет проводить обрезку старых ветвей — это стимулирует рост новых побегов с крупными сочными ягодами.

При таком уходе даже обычные сорта жимолости будут давать ягоды с приятным десертным вкусом!