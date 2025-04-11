Как отучить кошку беситься по ночам

Если ваша кошка устраивает ночные «тыгыдыки», вы не одиноки. Наш питомец стабильно просыпался в 3 утра и начинал марафон по квартире. Мы были в отчаянии, пока не поняли, почему это происходит.

Кошки — ночные охотники, и если днем они скучают, то ночью энергия бьет через край. Мы начали активно играть с ней перед сном: охотничьи игрушки, бег, даже прятки. Потом — сытный ужин. Оказалось, это ключ: уставшая и сытая кошка спит, а не скачет по шкафам. Еще мы перестали реагировать на ночные шумы — без внимания интерес быстро угасает.

Сейчас она спит с нами, тихо и спокойно. Главное — усталость, сытость и терпение. Кошки не мстят — им просто скучно.