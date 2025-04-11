В чем преимущества вытяжки без воздуховода на кухне

Задумываетесь о вытяжке без воздуховода, но не знаете, стоит ли ее устанавливать? Давайте разберемся, когда такой вариант действительно оправдан, а когда лучше выбрать классическую систему.

Главное преимущество вытяжки без воздуховода — простота монтажа. Вам не нужно прокладывать трубы через стены или мебель, что особенно важно в арендованных квартирах. Такие модели работают по принципу рециркуляции: воздух проходит через угольные фильтры и возвращается обратно в помещение очищенным.

Но есть и существенные минусы. Во-первых, фильтры нужно менять каждые 3–6 месяцев (стоимость от 500 до 2 тыс. руб.). Во-вторых, такая вытяжка не удаляет влагу и тепло — только запахи. После жарки рыбы или мяса кухня все равно будет нуждаться в проветривании.

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