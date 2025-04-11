Шесть хвойных растений, от которых отказываются дачники

Без хвойных растений сложно представить современный сад. Но некоторые садоводы принципиально отказываются от некоторых видов и сортов, а то и от всех хвойных разом, в то время как другие собирают целые коллекции. Часто такое решение вполне обоснованно.

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Распространенные причины отказа

Одна из причин — неподходящие условия. Многие

хвойные довольно теневыносливы, но сортовым растениям обычно нужны хорошее освещение, регулярные полив и подкормки. Некоторым необходимо не менее двух раз в год очищать крону от опада и сухих ветвей. Поэтому их нельзя назвать малоуходными растениями.

Карликовые и суперкарликовые хвойные, которые не теряют популярности, в суровую зиму могут погибнуть или сильно пострадать. Причина — в более слабой корневой системе, и из-за этого для них лучше устраивать укрытия для защиты от иссушающих ветров и морозов, да и снег может их сильно повредить. В ряде случаев хвойным необходимы каркасные укрытия, чтобы обильные снегопады не поломали ветки.

Особенность многих сортов — сезонное изменение окраски. С наступлением холодов хвоя часто становится более темной или грязно-бурой, а с приходом тепла цвет восстанавливается. У желтохвойных сортов, напротив, более яркой может быть зимняя окраска.

Некоторые хвойные очень плохо переносят городскую среду: им не нравятся загазованность и уплотненные почвы. Даже знаменитые голубые ели на Красной площади в Москве периодически заменяют на более молодые экземпляры.

В каких-то случаях аргументы в пользу отказа настолько увесистые, что остается только принять действительность. В других — решение можно пересмотреть, если скорректировать условия, уход или выбрать определенный сорт, лишенный типичных недостатков видового растения. Рассмотрим каждого «отказника» в деталях.

Можжевельник

Можжевельники по большей части выносливы и отличаются малоуходностью, но к ним у садоводов немало претензий.

Может заразить другие растения ржавчиной

Распространение культурных хвойных в наших садах вызвало всплеск заболеваемости растений этим заболеванием. У ржавчинных грибов сложный цикл развития со сменой хозяев, он зависит от вида гриба, но часто страдают яблоня, груша, черная смородина, барбарис и разнообразные хвойные. Одно из самых проблемных сочетаний — груша и можжевельник. По возможности разнесите их в пространстве в разные зоны сада и не пренебрегайте профилактическими обработками системными

фунгицидами. Если ржавчина уже появилась в вашем саду, обработки обязательны.

Более подробно о нежелательном соседстве с точки зрения заражения ржавчиной и о других проблемных растениях вы можете прочитать в статье нашего сайта.

Колючая хвоя и сложности с прополкой

Многие виды и сорта можжевельника имеют колючую хвою, которая прокалывает садовые перчатки и наносит небольшие, но неприятные повреждения коже рук. Поскольку все хвойные — знатные пылесборники (а можжевельники — особенно), при работе с ними периодически обрабатывайте кожу рук антисептиками, а органы дыхания лучше защитить медицинской маской.

Как правило, сквозь кроны стелющихся можжевельников прорастают корневищные сорняки, а полоть их непросто, да и прочищать крону довольно муторно. Возможное решение — подстелить под крону геотекстиль, который не даст пробиваться нежелательным растениям, и добавить декоративную

мульчу.

Зимовка

Зимостойкость зависит от вида и сорта, и, пожалуй, самый капризный — это можжевельник китайский. Его сорта высокодекоративны, однако в средней полосе нередко обгорают зимой, даже несмотря на притенение. Особенно страдает сорт Stricta: в тяжелую зиму 2023-24 гг. многие растения этого сорта полностью выпали, а остальные получили серьёзные повреждения. И из-за повышенной колючести этого сорта садоводы испытали много «приятных» эмоций во время санитарной обрезки.

Сюрпризы с размерами

Стелющиеся можжевельники часто удивляют скоростью разрастания, особенно если они посажены рядом с дорожками. Перед покупкой уточните размеры взрослого растения понравившегося сорта, и, конечно, в случае ошибки лучше пересаживать, пока растение еще молодое.

Кипарисовик

Несмотря на привлекательность, кипарисовик капризен в уходе и отличается слабой зимостойкостью. Кроме того, требователен к чистоте воздуха и очень чувствителен к уровню влажности почвы.

Сложно сохранить

Молодые кипарисовики в изобилии появляются не только в садовых центрах, но и в супермаркетах и цветочных магазинах перед новогодними праздниками — это может быть и зеленая «маленькая елочка». Часто их покупают с расчетом, что весной деревца переедут жить в сад. Но на полках магазинов нередко отсутствует своевременный полив, и необратимо пересушить небольшой горшок (обычно — «девятку») можно за полдня. Причем визуально это будет почти незаметно, особенно если хвоя щедро украшена «снежным» спреем или блестками. Так к покупателю в руки попадает уже нежизнеспособный саженец.

Совет

Выбирая любое хвойное растение, намотайте веточку на палец — и вы сразу почувствуете разницу. У живого растения ветви упругие и чуть прохладные, а у погибшего будут характерные изломы до того, как начнет осыпаться хвоя.

Если сохранить очень хочется

Кипарисовик можно попробовать сохранить до весны (конечно, если он еще жив). Первым делом ему понадобятся водные процедуры — «снег» и блестки необходимо удалить как можно скорее, чтобы они не препятствовали фотосинтезу и другим жизненным процессам. Обеспечьте зимовку в прохладном светлом месте (например, на утепленном балконе) и не допускайте пересушивания корневого кома.

Если вы решили высадить кипарисовик в сад, следует помнить, что его зимостойкость существенно ниже, чем у большинства декоративных хвойных. Это пограничное растение, которое часто получает серьезные повреждения зимой и в любой момент может погибнуть.

Еще больше рекомендаций, как сохранить до весны кипарисовик и другие новогодние хвойные, а также декоративноцветущие кустарники, вы найдете в наших статьях:

Ель

Многие садоводы жаждут иметь ель на участке, особенно учитывая, что это дерево-символ практически прописано на подкорке генетической памятью. Однако многие, взвесив все за и против, решают отказаться от его посадки.

Размеры

Ель обыкновенная — дерево первой величины. Видовые растения подходят только для больших садов. А еще у ели поверхностная корневая система (наверно, все видели, как в лесу старые ели выворачивает с корнями) — это ветровальная порода, поэтому ее не стоит сажать вблизи строений.

Под елью ничего не растет

У ели очень плотная крона — настолько, что свет не доходит до ее собственных нижних ветвей, и в проекции кроны почти ничего не выживает: темно, очень сухо, а под взрослыми деревьями — еще и толстый слой хвойного опада, который подкисляет почву. Биологи называют чистые еловые леса, где не выживает больше ничего, мертвопокровниками.

В большинстве случаев разместить посадки под елью можно только в случае радикального удаления нижних ветвей и обеспечения обильного полива. При этом почву в посадочной яме, возможно, придется заменить.

С другой стороны, ель — это в определенной мере символ, и тот, кто регулярно посещает участок в зимний период, обязательно задумывается о посадке новогоднего деревца. С этой ролью отлично справляются компактные сорта ели обыкновенной и ели колючей, которые во взрослом возрасте не превышают 5 м. Есть варианты на любой вкус, с разной формой и густотой кроны. Среди самых популярных сортов ели обыкновенной — Wills Zwerg и Ohlendorffii высотой до 2 м; у ели колючей это Glauca Globosa высотой до 3 м и Fat Albert, достигающий 10 м (но его размеры легко сдерживать регулярной стрижкой).

Кстати, ель совершенно недооценена как дерево для стрижки. Из молодого растения можно «вылепить» почти все от строгих геометрических форм до живых изгородей. Чаще всего стригут более дешевую ель обыкновенную, но хорошо на это реагируют все виды — при условии, что инструмент работает «по зеленой части». Если же укоротить ветку ближе к стволу (то есть там, где уже давно нет хвои), то роста и ветвления уже не будет. Более того, ветвь быстро засохнет, и ее придется вырезать на кольцо. Хвойные не любят сильного укорачивания побегов, и, если вы начинаете стричь довольно взрослое растение, в большинстве случаев возможна только контурная стрижка.

Ожоги хвои

Самое большое разочарование, которое постигло, пожалуй, всех любителей хвойных, — это ель канадская 'Conica'. Этот сорт часто страдает от солнечных ожогов даже под укрытием, хотя невероятно привлекателен, и устоять перед ним очень сложно.

Вредители

В последние десятилетия все чаще случаются вспышки численности короедов: жуки способны прилететь из леса в сад. Эти вредители чаще нападают на взрослые, перестойные деревья (у которых меньше смолы), а на молодые экземпляры — только если те ослаблены. Помогают обработки системными инсектицидами, в том числе препаратами, разработанными специально для хвойных.

Сосна

Еще одно абсолютно «родное» для многих дерево. Но жалобы вызывает не только его высокий рост — есть и другие претензии.

Размеры и стволы, устремленные в небеса

Сосна обыкновенная — удивительно пластичное дерево, и то, какой она вырастет, зависит от условий среды. Молодая сосенка может прижиться и на песке, и на болоте, но развиваться будет по-разному. На открытом месте сосны ниже, но более ветвистые, а в тени или в густом лесу стремятся к свету. В мачтовых, или корабельных, соснах есть своя прелесть, но, как правило, их стволы визуально «перебивают» декоративными кустарниками. Разновозрастные сосны смотрятся намного динамичнее.

Ограничить бурный рост сосны (а годичные приросты могут достигать метра!) можно прищипкой молодых побегов на стадии «свечки»: когда хвоинки еще прижаты к стеблю, они легко ломаются голыми руками. Разумеется, удобнее и проще выполнять эту операцию с молодыми деревьями. Сосна может пережить снижение кроны примерно на треть «зелени», хотя декоративность пострадает. Любые срезы необходимо выполнять строго на перевод, над мутовкой, не оставляя пеньков.

Аллерген

Абсолютное противопоказание для сосны на участке — аллергия хозяина или домочадцев: пыльцы образуется так много, что иногда она буквально висит в воздухе, а после дождя лужи покрыты светло-желтой «пеной».

Капризы отдельных видов и сортов

Вместо огромной сосны обыкновенной можно посадить менее высокие сорта или виды. Некоторые ее сорта капризнее, чем исходный вид. Так, зимние солнечные ожоги очень опасны для с. обыкновенной Watereri. Нередки также ожоги у сосны черной.

Красавица сосна веймутова, которая может похвастаться среднерослыми сортами и даже карликами, не смогла вытеснить наш родной вид. Причиной тому стали дороговизна посадочного материала, более низкая зимостойкость и уязвимость перед ржавчиной. Лечение может быть длительным и трудным: это сочетание санитарной обрезки и регулярных обработок системными фунгицидами, но в целом прогноз благоприятный. Подробнее об этом виде читайте в статье.

Разнообразие сортов сосны горной поражает. Если вы недовольны этим видом, то, скорее всего, у вас растет какой-нибудь старый культивар. У нее много интересных сортов от крох до красавиц выше 5 м, подробнее о которых вы можете узнать из публикации.

Выбирая культивар, познакомьтесь с его параметрами, ведь одно только название может вводить в заблуждение. Именно так нас может запутать сосна горная Gnom: сорт вымахивает выше человеческого роста, тем не менее по сравнению с видовыми соснами это действительно гном.

Тис

Насмотренность и изучение опыта создания красивых садов иногда приводит к плачевным результатам. Тис, каким бы привлекательным он ни был, для большинства российских участков не подходит.

Медленный рост и низкая зимостойкость

Для средней полосы тис — пограничное растение, ему холодно и влажно, поэтому растет он очень медленно. Если в Европе 30-летний тис — это уже крупное дерево, то в Подмосковье — кустарник средней величины. Частая причина посадки тисов — вдохновленность лучшими европейскими садами, где эти хвойные представлены во всей красе от огромных деревьев возрастом в сотни лет до сложнейших топиари, и в этой роли тису нет равных. Увы, суровый российский климат не позволяет декоративным качествам тиса проявиться в полной мере.

Ядовитое растение

Тис смертельно ядовит, и по этой причине он категорически не подходит для садов, где есть маленькие дети или чрезмерно любопытные животные.

Туя

Очень популярное растение — и совсем недавно хотя бы одна туйка обязательно росла в каждом саду, благо разновидностей масса. Однако мода на этот вид хвойных постепенно уступает место скептической тенденции.

Растрепанный вид

Для многих туя — это растрепанное деревце с рыхлой кроной, которое можно увидеть в парках. Такие экземпляры вряд ли станут украшением частного сада, правда? Но имеет смысл подробнее ознакомиться с современным ассортиментом. Форма и размеры кроны туи бывают совершенно разнообразные от высоких конуса (например, популярнейший сорт Smaragd) и колонны (Fastigiata) до шара — даже размером с футбольный мяч в натуральную величину (Danica, Mr Bowling Ball). Кроме того, с помощью регулярной стрижки можно преобразить даже растрепанные сорта, такие как Brabant, или создавать разнообразные топиарные формы.

Ожоги хвои

Некоторые сорта могут подгорать зимой — укрытие понадобится большинству желтохвойных сортов, а также недавно высаженным экземплярам. Растения осенней посадки обязательно притеняют от солнца в первую зиму белым нетканым материалом или мешковиной, которые закрепляют на каркасе поздней осенью. Можно также пользоваться готовыми «домиками» для туй. Подробнее о подготовке туй к холодам читайте в статье.

Несмотря на возможные трудности, выращивание хвойных приносит огромное удовлетворение. Эти растения обладают уникальной способностью украшать сад круглый год, создавая атмосферу спокойствия и гармонии. Тем не менее при выборе конкретных видов и сортов необходимо заранее изучить их особенности и требования, чтобы избежать разочарований. Правильно спланированный и ухоженный хвойный сад станет настоящей гордостью владельца.