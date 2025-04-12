Как правильно стирать тюль

Не совершайте ошибку, не стирайте тюль с другими вещами в стиральной машине, иначе вы очень рискуете — придется столкнуться с неприятными последствиями.

Тюль — деликатная ткань, требующая особого ухода. При совместной стирке с одеждой он может потерять форму, покрыться катышками или порваться.

Три главные причины стирать тюль отдельно:

Риск повреждения — пуговицы, молнии и грубые ткани оставляют зацепки и растягивают ажурное полотно. Окрашивание — цветные вещи могут линять, а белый тюль — пожелтеть или покрыться серым налетом. Скатывание — хлопковые и шерстяные волокна с другой одежды прилипают к сетчатой структуре тюля.

При стирке тюля используйте жидкое средство для деликатных тканей, выбирайте режим «ручная стирка» или «шелк» (30°C), сушите в расправленном виде без отжима. Соблюдая эти правила, вы сохраните легкость и белизну тюля на долгие годы.