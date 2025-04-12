Перечислены породы кошек и собак, которые отпугивают кротов

Дачники, внимание: названы породы кошек и собак, которые отпугивают кротов
Дачники, внимание! Коты и собаки могут стать вашими лучшими помощниками в борьбе с кротами. От некоторых пород можно ждать особой эффективности.
Кошки
Обычные беспородные кошки отлично ловят кротов, особенно если имеют охотничий инстинкт. Достаточно выпускать питомца в сад, и он будет патрулировать территорию. Лучше всего справляются активные взрослые коты.
Собаки
Некоторые породы собак азартно роют землю, разрушая кротовые ходы. Особо эффективными в борьбе с кротами будут таксы — они прирожденные норные охотники. Также справиться с вредителями помогут ягдтерьеры и фокстерьеры — они энергичны, обожают копать и преследовать добычу.
Даже если питомец не поймает крота, его запах и активность заставят вредителей уйти с участка. Для усиления эффекта можно разместить собачью шерсть у входов в норы — этот запах отпугивает кротов.