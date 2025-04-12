Агроном сообщил, какие овощи не стоит сажать рядом

Агроном Денис Терентьев объяснил принципы совместимости огородных культур, особое внимание уделив растениям, которые категорически не рекомендуется высаживать рядом с картофелем. По словам специалиста, неправильное соседство может привести к болезням и значительному снижению урожайности.

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«Наиболее сложные отношения, как правило, возникают среди овощей. Ярким примером является картофель. Он не только подвержен фитофторозу, который может передаваться от его ближайших соседей — томатов, перца и баклажанов, но и страдает от соседства с другими растениями, такими как тыква и подсолнечник», – поделился с «aif.ru» агроном Денис Терентьев.

Эксперт отметил, что картофель особенно чувствителен к соседству с пасленовыми культурами. Более того, плодовые деревья, такие как яблоня и вишня, по словам агронома, существенно угнетают рост картофеля.

Самыми оптимальными соседями по грядке станут: лук и свекла, листовой салат и капуста, бобовые культуры по типу гороха и фасоли. Эти растения не конкурируют с картофелем за питательные вещества, так как получают их из разных слоев почвы. Особенно полезны бобовые - их корневая система обогащает грунт азотом после отмирания. Агроном также подчеркнул, что некоторые растения выполняют защитную функцию. например, лук и укроп выделяют ароматические вещества, отпугивающие вредителей картофеля.

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