Лучшие книги о воспитании собак, которые помогут хозяевам понять их

Для тех, кто хочет жить в гармонии со своим любимцем.

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Отличные компаньоны для пробежек, прекрасные пловцы и даже участники соревнований по фрисби. Собаки — незаменимые спутники активного образа жизни, но мы любим их не за спортивный нрав (тем более французские бульдоги поспорили бы), а за то, что вернее друга не найти. Хвостатые и мохнатые делают нас счастливыми — ответить им тем же помогут эти книги.

«Собака навсегда. The forever dog. Прорывное научное открытие, которое поможет сохранить здоровье и продлить жизнь вашей собаке»

От повышения самооценки хозяина до стабилизации давления и увеличения продолжительности жизни — научно доказано, что наличие собаки укрепляет здоровье. Вот только из-за тесного соседства с человеком здоровье самой собаки под угрозой: всё больше псов страдает от ожирения, диабета, аутоиммунных заболеваний.

«Проблемы собак в течение последних 50 лет аналогичны нашим», — говорят специалист по уходу за домашними животными Родни Хабиб и ветеринар Карен Шоу Беккер.

В мировом бестселлере «Собака навсегда» они вывели революционную формулу собачьего долголетия, которое напрямую зависит от вашего собственного самочувствия и самых простых факторов вроде сбалансированного питания и ежедневных прогулок.

«Надежда. Как спасение уличных собак изменило жизнь человека»

Больше 25 лет Ниал Харбисон боролся с депрессиями и зависимостями. Однажды он случайно встретил на улице дворнягу, которая нуждалась в его помощи, и благодаря этому смог выбраться из капкана саморазрушения. Сегодня Ниал — владелец приюта для животных и блогер-миллионник. Во всём мире его знают как «лучшего друга собак», а его миссия — помогать 10 000 хвостатых каждый месяц.

«Люди, которые следят за моими соцсетями, думают, что я спасаю собак, но на самом деле всё наоборот. Это они спасают меня», — говорит Ниал.

В книге — пронзительные истории его пушистых подопечных, которые помогут вам совершенно по-новому взглянуть на волонтёрство и, возможно, найти собственное призвание.

«Моя собака — сатана. Нескучный справочник для нервных собаководов»

Примерно век назад собак стали использовать для нужд армии, и появилась суровая нормативная дрессировка. С тех пор реалии жизни изменились, однако принципы воспитания остались те же.

«Дрессировка так тесно переплелась с физическими наказаниями, что укоренился миф: мол, или ты наказываешь собаку, или она сядет тебе на шею. Но это не так», — уверена Юлия Подкосова, специалист по коррекции поведения и психическому здоровью собак, создательница «Гида по собаке», известного тысячам собаководов по всему миру.

В книге «Моя собака — сатана» Юлия рассказывает, как найти подход к питомцу без криков, приказов и взаимных обид.

«Пёс его знает! Что в голове у собаки и как понять причины её поведения»

Зоопсихологи — всё более востребованные специалисты: владельцы начинают догадываться, что эмоциональное состояние питомца напрямую влияет на его поведение. Например, знаете, что собаки не так уж любят обнимашки? Или что ваш радостный возглас «Ура, завтра на дачу!» может стать для них сильным стресс-фактором?

Известный зоопсихолог и ветврач с многолетним опытом Александра Александрова рассказывает, как устроена пёсья психология, как найти подход к любой собаке и самостоятельно справиться с большинством поведенческих проблем — от боязни шума до агрессии к прохожим.

«Самые известные породы. СОБАКИ. Большая иллюстрированная энциклопедия»

Чтобы собака стала тем самым верным и любящим другом, о котором вы мечтали, не нужно ориентироваться на моду или своё первое впечатление: «Корги такие милые, мне нужен корги!». Прежде чем взять в семью животное, ответьте на несколько вопросов: насколько активный образ жизни вы ведёте, планируете ли посвящать время дрессировке, живёте в квартире или частном доме, есть ли дети, какой у вас темперамент — всё имеет значение.

Эта книга-навигатор по популярным породам поможет выбрать собаку с самыми подходящими для вас характеристиками, а также получить базовые советы по уходу и содержанию.

«Собаки. Иллюстрированный гид по самым популярным породам»

Ещё одна энциклопедия-гид для всех, кто мечтает о собаке. Любите проводить время на природе или даже серьёзно увлекаетесь охотой? Вам в раздел об охотничьих собаках — здесь и изящные борзые, и умилительные норные вроде такс.

Ищете трогательного кроху, который покорит подписчиков? Изучите описания декоративных пород, от той-терьера до японского хина.

Или вам нужен помощник по хозяйству, а может быть, телохранитель? Присмотритесь к служебным собакам — например, к овчаркам. Под одной обложкой здесь — огромное количество пород с подробными характеристиками.

«Собаки. Подарочная иллюстрированная энциклопедия (новое оформление)»

Если вы следите за кинологическими видами спорта, наверняка знаете имя Андрея Шкляева — авторитетного судьи и инструктора-дрессировщика с более чем 30-летним опытом. В его бестселлере, который выходит в новом подарочном оформлении, — кладезь полезной информации.

Будущим владельцам Андрей поможет выбрать любимца — с помощью детальных описаний пород, от акита-ину до эрдельтерьера. Состоявшиеся хозяева смогут лучше понять своего четвероногого спутника и получить множество советов по уходу и содержанию, воспитанию и обучению, лечению и подготовке к выставкам.

Трилогия «Гладь, люби, хвали»

Трилогия книг от специалистов по коррекции поведения и психическому здоровью собак Анастасии Бо, Надежды Пи и Кати Прониной — настольная для всех владельцев четвероногих друзей. Здесь нет инструкций о том, как за пару занятий научить подавать лапу, зато есть понятный и занятный рассказ о собачьей психологии и том, как жить в любви и согласии долгие годы.

От мимимишного щеночка до умудрённого годами пса со своим взглядом на мир — все стадии собачьей жизни разбираются на реальных и часто очень весёлых примерах из практики авторов. Книги заинтересуют даже того, в ком только зреет решение взять собаку — после прочтения не получится сопротивляться.

Как пишут авторы, «необязательно ставить крест на привычной жизни, готовиться к апокалипсису и приколачивать всё ценное к потолку. Собаки — товарищи удобные. По возможности они стараются не создавать нам проблем». Особенно если под рукой есть вся необходимая информация.