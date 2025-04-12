Назван опасный для участка и фундамента сорняк из Европы

На юге России обнаружено инвазивное растение «Богемская рейнутрия, гибрид, ранее распространившийся по Европе. Об этом сообщает РИА «Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина РАН Юлию Виноградову.

Рейнутрия представляет собой гибрид японского и сахалинского видов, возникший в ботанических садах Великобритании и Нидерландов. В естественных условиях эти растения не образуют гибридов, но в неволе появился новый устойчивый вид, быстро распространяющийся по Европе, а теперь и в России, в частности, в Кисловодске.

Мощная корневая система этого сорняка способна разрушать фундаменты зданий. По словам Виноградовой, рейнутрию невозможно удалить вручную она требует тяжелой техники.

«Борщевик можно выкопать лопатой, а рейнутрию нет, поэтому нужно будет на каждое растение загонять экскаватор, чтобы его выкопать.

В Европе наличие этого растения на строительной площадке увеличивает стоимость работ примерно на 5%, так как необходимо полностью очистить территорию от сорняка. В России ученые уже начали борьбу с этим агрессивным видом.

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