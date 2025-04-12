Эксперт предупредил о рисках установки китайской сантехники

Не исключены протечки из-за различий в нормах давления воды.

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«Система может не выдержать», сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главред информагентства «Строительство» Александр Гусев.

«Нормативы давления у нас есть. Максимальные, что у нас допустимы по технологии водопроводов подачи воды — это до десяти атмосфер. Как правило, в домах это пять-семь, в новых трубах до десяти. Если это выше, то водопроводная система может не выдержать, будет протечка. Например, в Китае эта норма меньше, поэтому у нас китайская сантехника может не выдержать и потечь. У Китая свои нормы, а у нас свои».

Ранее Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничений давления воды в душе. Этот же документ аннулировал ограничения на использование воды для унитазов, стиральных и посудомоечных машин.

Информация опубликована на сайте Белого дома. Уточняется, что указ завершит «войну Обамы-Байдена с давлением воды и сделает души Америки снова великими».

Ограничения давления в водопроводе в целях экономии были введены при президенте США Бараке Обаме. С тех пор были разрешены лейки, которые пропускали около 11 л воды в минуту.

Трамп в свой первый президентский срок жаловался на слабый напор воды в душе, раковине и туалете и утверждал, что экономии не получается, так как людям приходится смывать воду в унитазе по 10–15 раз из-за слабого напора. Теперь он добился решения этой проблемы.