Фелинолог ответил, что нужно вашей кошке

Питомец испытывает удовольствие от происходящего за окном.

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Важно позаботиться о безопасности животного, рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» ветеринарный врач Ангелина Сиротина.

«Кошку отогнать от окна невозможно, если там пролетает что-то интересное с её точки зрения. На улице происходит очень много интересного. Но и вообще как бы кошку лишать этого удовольствия — смотреть в окно — [неправильно — прим. ГМ]. Когда нас нет дома, как правило, наоборот рекомендовано устраивать место на подоконнике, такой наблюдательный пункт, где животное может наблюдать за деревьями, где птички, за всем, что происходит на улице. Для кошки очень интересно свой досуг разнообразить. Невозможно лишать кошку удовольствия смотреть в окно».

Ранее ветврач разрешила использовать пульверизатор с водой для «манипуляции» кошкой. Насилие недопустимо. Хозяевам стоит воздействовать на поведение питомцев, ругать их бесполезно.