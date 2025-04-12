Эксперт объяснил, почему собака отказывается от прогулки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что причина, по которой собака отказывается идти на прогулку, может быть физиологической либо психологической.

© unsplash

Первая может быть связана с проблемами со здоровьем и требует обследования у ветеринара, сообщил он в беседе с РИАМО.

«Если угроза для здоровья не выявлена, скорее всего, собака отказывается гулять по психологическим причинам, что требует коррекции уже у кинолога или зоопсихолога», — объяснил Голубев.

По его словам, такое поведение может быть обусловлено полученным на улице негативным опытом, таким как агрессия других животных или шум. Помимо этого, причиной может быть неправильная социализация питомца, а также депрессия или стресс. Часто такие состояния сопровождаются отказом от еды, добавил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, что многие собаководы игнорируют обработку питомцев от блох и клещей и тем самым подвергают риску их здоровье.