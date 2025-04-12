Кинолог Голубев: собака может отказываться от прогулки из-за стресса

RT на русском

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что причина, по которой собака отказывается идти на прогулку, может быть физиологической либо психологической.

Эксперт объяснил, почему собака отказывается от прогулки
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Первая может быть связана с проблемами со здоровьем и требует обследования у ветеринара, сообщил он в беседе с РИАМО.

«Если угроза для здоровья не выявлена, скорее всего, собака отказывается гулять по психологическим причинам, что требует коррекции уже у кинолога или зоопсихолога», — объяснил Голубев.

По его словам, такое поведение может быть обусловлено полученным на улице негативным опытом, таким как агрессия других животных или шум. Помимо этого, причиной может быть неправильная социализация питомца, а также депрессия или стресс. Часто такие состояния сопровождаются отказом от еды, добавил кинолог.

Ранее Голубев рассказал, что многие собаководы игнорируют обработку питомцев от блох и клещей и тем самым подвергают риску их здоровье.

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